Célébration de la fête nationale Yennayer : Semaine culturelle à Beni Ourtilène

Beni Ourtilène accueillera du 6 au 12 janvier la semaine culturelle berbère. D’intenses préparatif sont actuellement déployés par les élus de l’APC du mouvement associatif et des «Tadjmaat» de cette commune montagneuse, pays du cheikh el Fodhil el Ourtilani, Abdelhafid Amokrane et le doyen des journalistes Abdelhamid Benzine, pour symboliser cette extraordinaire richesse, qui depuis la nuit des temps a été sienne, de cette région qui enfante tant de femmes et d’hommes du savoir, de la connaissance, d’un novembre glorieux et que la mémoire ne peut oublier du coup.

Au delà de la dimension culturelle qui caractérise cette manifestions qui est placée sous le parrainage du wali, Nacer Maskri, et interviendra avec la célébration dans cette wilaya de Yennayer, l’impact sera d’autant plus grand que les enfants d’Ath Ourtilène et tous ceux, nombreux, qui seront de cette fête, rendront un vibrant hommage à la diva Cherifa et Cherif Kheddam, deux grandes figures de la chanson dont les familles seront honorées et que viendront chanter, l’espace d’une semaine, des artistes d’Akbou, de Bejaia et Tizi Ouzou, nous indique Ghelache Boubaleur, le vice-président de cette APC.

Dans cette formidable richesse du patrimoine berbère, qui sera mis en valeur, des projections de films documentaires sur les sites et les traditions de cette région seront projetées au moment où la maison de jeunes de Beni Ourtilène sera sans nul doute, une fois encore trop exiguë pour accueillir les nombreuses activités qui y sont programmées. «Pour le moment, une vingtaine de wilayas nous ont confirmé leur participation à cette manifestation qui sera également marquée par la présence des autorités de la wilaya et du haut commissariat à l’amazighité», ajoute notre interlocuteur. Alors que durant toute cette semaine, l’animation culturelle et artistiques sera au rendez vous, des sorties sur les huileries de la région sont également prévues avant la fin de cette journée de clôture qui interviendra le 12 de ce mois et sera marquée entre autres pour la célébration de Yennayer par un grand couscous «Abissar» et la remise de prix aux lauréats du concours du plus beau village.

F. Zoghbi