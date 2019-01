Habitat : 4 millions d’unités en 20 ans

La célébration des fêtes nationales et religieuses s’est accompagnée cette année par de vastes opérations d’attribution de logement.

Des milliers d’unités de divers segments ont été attribués à travers les 48 wilayas en quelques mois ; une performance rare qui n’a pas son égal à travers le monde témoignant ainsi de l’intérêt à améliorer le niveau de vie du citoyen en accédant à un habitat digne et conforme aux impératifs de modernité. L’effort colossal consenti par les pouvoirs publics peut être illustrés par quelques chiffres délivrés par le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, en octobre dernier, affirmant que depuis 1999, 4 millions d’unités ont été distribuées. A titre de comparaison, on estime à plus de 1,9 million le nombre de logements construits avant l'indépendance, soit 27% du parc immobilier global évalué en 2012 à 7,2 millions de logements. Les réalisations se poursuivent à un rythme d’enfer si l’on se réfère aux statistiques faisant état de pas moins de 85.000 logements tous segments confondus attribués à l’occasion du 1er Novembre. En juillet, c’étaient 50.000 unités qui ont été réceptionnées et ce dans en dépit de la situation financière que vit le pays dans le but de répondre à tous les besoins de la population.

Avec une moyenne annuelle de réalisation de 280.000 unités, la cadence de réalisation des logements a connu un bond qualitatif et un ensemble de plus d'un million d’habitation sont déjà réceptionnés dans le cadre du programme 2015-2019 prévoyant un total de plus de 2 millions à l'échelle nationale.

Pour achever le programme, 733.440 autres unités sont en cours de réalisation et les projets connaissent un avancement considérable même si des retards sont signalés dans certaines wilayas.

Pour celles du Sud et des Hauts Plateaux, des terrains ont été affectés dans 29 d’entre elles pour répondre à la demande des citoyens. Les agglomérations rurales ne sont pas en reste avec l'allocation de 28 milliards DA dans le cadre d’un programme supplémentaire.

Tous ces efforts ont induit des progrès dans l'avancement de réalisation avec pour les quatre dernières, une moyenne annuelle de 280.000 unités pour un budget de 2.065,43 milliards de dinars.

La mobilisation des walis a été requise pour dégager les assiettes nécessaires pour la réalisation des projets. Logements publics locatifs, promotionnels et aidés ou encore le logement social ont pu ainsi être distribués avec des standards de qualité même si certaines lacunes sont soulevées par les bénéficiaires, sur ce point, le ministère a instruit les bâtisseurs pour y remédier. Il fallait aussi veiller aux commodités avec des raccordements en gaz, électricité et eau.



Réalisation d’espaces de détente et de loisirs



Les habitants des nouvelles cités sont aussi satisfaits des efforts déployés en vue de doter les ensembles d’habitation de terrains destinées à la réalisation d’espaces de détente et de loisirs. Des micro-entreprises œuvrant dans le domaine de gestion en termes de sécurité, de propreté et de maintenance sont aussi assignées à leurs tâches pour prévenir la dégradation des édifices et fournir de meilleurs services au citoyen, y compris lorsqu’il s’agit d’économie d’énergie et d’esthétique. Des entreprises locales sont effectivement capables de fournir des matériaux qui sont de même qualité que ceux importés auparavant.



Autosuffisance en matériaux de construction



D’ailleurs, l’innovation dans les matériaux de construction s’impose plus que jamais pour les entreprises afin de répondre aux exigences du développement durable et faire face aux aléas climatiques, comme l’avait souligné le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, Abdelaziz Guend. Il a expliqué que l’Algérie a réalisé des avancées considérables en atteignant une autosuffisance en ciment et en bien d'autres matériaux.

Mais au-delà de la production et la conformité aux normes internationales, il faudrait également créer de nouveaux produits, en tenant compte de l'aspect environnemental afin que les entreprises puissent conserver leurs parts de marché au niveau local et se lancer à l’international.



Réhabiliter le patrimoine



Nos villes et villages disposent de l'un des plus beaux patrimoines immobiliers du monde mais il a été délaissé et soumis aux aléas du temps et même la capitale a perdu son charme d'antan.

Néanmoins, une vaste opération de réhabilitation du bâti ancien est lancée et concerne, pour ce qui en est d’Alger, et outre la Casbah, les bâtisses situées aux alentours immédiats de la Grande-Poste. La rue Larbi-Ben M'hidi, les rues Khettabi et Khemisti sont de celles-là. Les boulevards Docteur-Saâdane, Colonel Amirouche, Malika-Gaïd et l'avenue Colonel Lotfi. La cité Malki, les quartiers de Birkhadem et d’El Biar sont aussi dans le lot. L'opération doit concourir à redonner à la capitale un statut de ville internationale.

Le plan s'étale sur d’autres communes et même sur d’autres villes à l’instar d’Oran, de Constantine et Annaba pour sécuriser les habitations dans un programme qui ne s'achèvera qu'en 2029.

Toute l'opération est orchestrée par le ministère de l'Habitat et des entreprises locales et étrangères ont pu redonner un visage décent aux bâtiments, notamment eux édifiés avant 1962. Rénover quelques bâtiments n'est pas suffisant si l’on prend en considération que plus de 1,9 million de logements ont été construits avant l'indépendance ; le quart du parc immobilier global, évalué en 2012 à 7,2 millions d’unités.

Les travaux ont connu du retard mais la réhabilitation est devenue une urgence après une négligence de 50 ans qui a causé des problèmes de sécurité et des nuisances au confort des habitants.

Ils sont d'ailleurs les premiers à avoir déclaré qu'ils sont satisfaits de cette opération qui ne rend leur ville que plus belle.



Des joyaux architecturaux



A côté de la réhabilitation des bâtiments, il y a un second chantier consistant à enfouir les câbles électriques, les câbles de fibre optique ainsi que les canalisations d'eau et de gaz. Ce sont les APC qui prennent en charge cette partie des travaux qui s’étend à la réfection des trottoirs. Il y a aussi la perspective de rendre les quartiers aux piétons concurrencés grandement par l'automobile. Les constructions ne représentent pas toutes un caractère historique, mais elles nécessitent un sérieux coup de lifting. D'ailleurs, il n'y a pas que le cachet colonial qui est pris en compte puisqu'il s'agit aussi et surtout de mettre fin à la dégradation de l'habitat. Tout bâtiment ancien réhabilité sera considéré comme neuf. C'est en 2008 que le Président Bouteflika a donné le ton en visitant le quartier El Hamri à Oran. Le but est d'offrir un habitat décent aux Algériens. Il ne sert à rien de construire des millions de nouveaux logements, s’ils continuent de se loger dans des conditions abominables. Certaines bâtisses ont pu conserver un bel aspect extérieur en dépit de certains signes de vieillissement et personne ne voudrait les voir disparaître et tous préfèrent encore profiter de ces merveilles architecturales, à commencer par le patio et les escaliers ou encore la menuiserie (portes et fenêtres). Le parc immobilier historique est fait de matériaux nobles, à l'instar de la céramique pour les escaliers et de la ferronnerie pour les balcons et les loggias ou encore le marbre et le carrelage. Les architectes ont choisi la pierre pour ériger des habitations et autre édifices car c'est un matériau qui vieillit bien, ce qui fait qu’ils sont encore debout. La restauration a aussi bénéficié à des édifices emblématiques comme la wilaya d'Alger, les palais et les hôtels comme El Aurassi, la Grande-Poste et même les gares, les mosquées et les églises. Une école de conservation et de restauration des biens culturels a ouvert ses portes pour former des assistants-conservateurs et des assistants-restaurateurs et répondre au vide constaté dans la formation patrimoniale. La dernière promotion de restaurateurs remonte à plus de 30 ans, dont une dizaine sont en activité au niveau national. Les formations dans la conservation et la restauration du patrimoine se font à l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme qui propose depuis 2008 en post-graduation, un magister en patrimoine architectural et urbain. Si ces efforts portent leurs fruits, les Algériens n'auront pas que la carte postale pour découvrir la beauté de leur architecture. Les places, carrefours, boulevards et venelles des villes accueilleront les habitants et les visiteurs dans un décor de rêve. Ce sera aussi une opportunité pour admirer des monuments, des vieilles mosquées, des hôtels de deux siècles, des Palais de justice et des théâtres qui abritent des pans entiers d'histoire.

M. A.

------------------------------

Diversification de l'offre

Le secteur de l'habitat aura été marqué, en 2018, par une diversification de l'offre de logements à travers l'introduction de nouvelles formules adaptées aux besoins et aux moyens des citoyens, à l'instar du logement promotionnel aidé (LPA) et du logement locatif public (LLP), et ce, outre l'ouverture au profit la communauté nationale établie à l'étranger de la souscription au logement promotionnel public (LPP). La formule LPA est basée sur la contribution du promoteur immobilier, du bénéficiaire et de l'aide de l'Etat sous la supervision de la Caisse nationale du logement (CNL). Destiné à la location, le LLP vise à créer un marché locatif concurrentiel et à alléger la pression sur le budget de l'Etat. Durant les dix premiers mois de cette même année, près de 295.000 logements de différentes formules ont été distribués. En 2018, un programme de 120.000 logements de type Location-vente (AADL) a été lancé. En octobre dernier, la troisième opération de choix des sites a été lancée au profit des souscripteurs au programme AADL 2 (2013). 73.317 unités ont été soumises à l'opération de choix à travers 31 wilayas. Certains souscripteurs au programme AADL 1 (2001 et 2002) attendent la remise des clés de leurs logements.

En 2018, les derniers chantiers des projets du Logement promotionnel public (LPP) ont été lancés dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger) portant sur la réalisation de 2.700 unités. Il s'agit des derniers projets LPP programmés à Alger. Jusqu'en 2018, un programme de 45.000 logements LPP a été lancé à travers le pays, dont 42.000 unités sont en cours de réalisation tandis que près de 14.000 ont été livrés fin 2017. L'année 2018 a été positive pour les demandeurs de logement rural qui ont bénéficié de facilitations supplémentaires pour encourager cette formule et contribuer, ainsi, au développement des régions rurales. Le programme qui s'étale de 2015 à 2019 a porté sur la réalisation de plus de 1,2 million d'unités de logements (réalisations restantes et nouveaux programmes), dont plus d'un million d'unités ont achevé leurs travaux en septembre dernier et 773.647 unités sont en cours de réalisation et 334.024 unités de logement seront incessamment lancés.

La plupart de ces logements ont été inscrits au titre de 2018. Entre 1999 et fin octobre dernier, 4,1 millions d'unités de logement (toutes formules confondues) ont été livrées et 28.140 structures publiques ont été réalisées sur un total de 32.565 inscrites.



Intégration de la communauté nationale à l'étranger



Depuis 2018, les membres de la communauté nationale établie à l'étranger ouvrent droit à la souscription pour bénéficier d'un logement au pays. Jusqu'à fin décembre en cours, 20.038 souscripteurs établis dans 93 pays ont été inscrits, dont 7.000 ont fait le choix du site. La première étape de ce programme a concerné la réalisation de 2.247 logements répartis sur 24 wilayas. Elle a été par la suite élargie aux autres wilayas. C'est dans ce sens que le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, a rencontré les membres de la communauté dans quatre villes françaises (Paris, Lille, Lyon et Marseille), ainsi qu'à Londres (Grande-Bretagne) et à New York. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a rappelé, lors de sa rencontre avec les membres de la communauté nationale établie en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, les mesures prises par le Président de la République au profit de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur faciliter l'acquisition du logement. Des journées d'information sur le LPP ont aussi été organisées au profit des membres de la communauté nationale établie en Arabie saoudite et aux Emirats Arabes Unies.



Prorogation des délais de régularisation des situations des constructions



Concernant les lois, l'année 2018 a été marquée par la prorogation des délais de régularisation de la situation des constructions à août 2019, et ce dans le cadre de la loi 15/08 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement. Cette prorogation a pour objectif de donner la chance aux citoyens n'ayant pas pu déposer leurs dossiers dans les délais et leur permettre de régulariser la situation de leurs constructions. Près de 57.000 dossiers ont été déposés depuis la deuxième prorogation des délais juridiques. Jusqu'à présent 873.573 dossiers ont été déposés au niveau des différentes communes du pays (soit 1.290.281 logements) et 624.539 dossiers ont été examinés (1.038.228 logements) dont 342.377 dossiers ont été régularisés (591.209 logements) et 107.311 dossiers ont été rejetés (127.714 logements). Le nouveau code de l'urbanisme englobera ceux de l’urbanisme 29-90, de la ville 06-06 et de la régularisation foncière 08-15.

Par ailleurs, le taux d'avancement des travaux de réalisation de la Grande mosquée d'Alger a atteint 90%. Les travaux du gros œuvre ont été parachevés et ceux de la décoration et de l'ameublement ont été entamés. La loi de finances 2019 récemment adopté par les deux chambres du parlement prévoit «la poursuite du financement et la réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues, notamment l'habitat de type location-vente et l'habitat rural, et ce en vue de répondre à toutes les demandes des souscripteurs». S'agissant des aides, l'exercice 2019 a inscrit 40.000 nouvelles aides pour l'habitat rural, outre 20.000 unités ayant été enregistrées dans le cadre des dépenses prévisionnelles non programmées au titre de l'exercice 2018. Début 2019, un site sera ouvert aux souscripteurs au programme AADL pour le retrait de plus de 60.000 pré-affectations et la formule de Logement Locatif Public (LLP) sera lancée.