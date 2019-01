Djamaâ El Djazaïr : Perpétuer les valeurs de la nation

Lancée début 2012, la réalisation de Djamaâ El Djazaïr, confiée à l’Entreprise chinoise CSCEC, est à un stade très avancé et sera livrée incessamment et la mosquée deviendra la plus grande d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.

Ce projet a bénéficié d'un suivi permanant et régulier avec des visites mensuelles du ministre de l’Habitat ainsi que d’autres ministres et du wali d’Alger en application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au vu de la dimension qu’il recèle.

Pour s'enquérir de l'avancement des travaux de cet édifice religieux, scientifique et culturel, le Président avait effectué en mai dernier une visite d'inspection sur le chantier durant laquelle il a assisté à une présentation sur les détails du projet. Un mois auparavant, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa avait affirmé, que les travaux d'aménagement intérieur et de décoration venaient d'être lancés de concert avec les architectes, designers, graphistes et calligraphes. En outre, un staff religieux chargé de l'encadrement a été formé en tenant compte du référent national tout en émettant le souhait de tirer profit des modèles de gestion de certaines mosquées à l'image d'Al-Azhar (Egypte), des mosquées des deux Lieux saints (Arabie saoudite) et de la mosquée de Zayed Ben Soltane (Emirats arabes unis).

L’édifice se veut comme une image unificatrice du fait religieux reflétant l'attachement du peuple à l’islam et ce à ce qu’il symbolise en termes de valeurs de paix, de pardon et de coexistence. Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la mosquée compte une salle de prière d'une superficie de 20.000 m2, un minaret long de 267 m, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté et des espaces de restauration. Outre la salle de prière d’une capacité d’accueil de 120.000 fidèles, cette mosquée comptera un musée d’arts et d’histoire islamiques ainsi qu'un centre d’études sur l’histoire de l’Algérie.

Sur un autre volet, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, en collaboration avec d’autres secteurs, a décidé d’élaborer un nouveau plan de transport supervisé par des bureaux d'études. Le Président de la République a effectivement donné des instructions pour que cet édifice soit ouvert sur son environnement externe.



Ouverture sur l’environnement externe



La réalisation de deux tunnels et d'un échangeur permettant aux utilisateurs de l'autoroute dans les deux sens, d'accéder facilement à la mosquée sans causer un seul bouchon a été aussi effectuée et un plan des arrêts des moyens de transport collectif est prévu. Une voie a été réservée aux services de la Protection civile, en plus de voies spéciales menant aux parkings et un héliport. Le raccordement aux réseaux routiers et de transports devront assurer des déplacements confortables notamment après la fin des prières de vendredi, des occasions religieuses, ainsi que lors des saisons de tourisme et des occasions scientifiques et culturelles pour profiter d'une capacité d'accueil estimée à 120.000 visiteurs par jour. L’édifice est situé à proximité de la promenade des Sablettes qui connait l'affluence de plus de 50.000 visiteurs par jour, d’une centre commercial et du palais des expositions qui reçoivent, dans l’ensemble, plus de 60.000 visiteurs par jour durant les périodes des vacances. Pour achever les gros œuvres et livrer le projet dans les délais, le nombre des travailleurs a augmenté de 1.600 à 3.000 avec un planning précis avant de passer à la phase de décoration.

Les ingénieurs spécialisés en éclairage artistique veillent à mettre en exergue le côté esthétique de cet édifice. Le chantier devait même devenir une école avec l'envoi prévu de délégations d'étudiants de différents instituts et facultés spécialisés dans l'architecture et les travaux de construction en vue de s'enquérir de près de l'exécution des travaux et bénéficier de l'expérience des professionnels ayant pris part à la réalisation.

Concernant les deux niveaux du sous-sol comportant des systèmes antisismiques qui permettront d'atténuer la puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois, leur réalisation est achevée à 100 %.

M. A.