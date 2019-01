Les organisations de la société civile appellent le Président Bouteflika à poursuivre son œuvre

«M. Abdelaziz Bouteflika : aux grands hommes, la nation est reconnaissante», tel est l’intitulé d’un documentaire projeté, avant-hier, au forum d’El Moudjahid, à Alger, retraçant le parcours «militant» et «engagé» du Président de la République.

L’occasion était mise à profit pour rendre hommage au Chef de l’Etat pour «l’œuvre colossale» accomplie à la tête du pays avec des rappels remontant à son adhésion à l'Armée de libération nationale (ALN) puis en tant que «ministre des Affaires étrangères de l'Algérie indépendante, où il s'est illustré grâce à sa clairvoyance politique et diplomatique», laquelle s’est poursuivie avec son accession à la magistrature suprême en 1999. Un serment qu'il a fait à lui-même d'éteindre le feu de la Fitna, de redorer l'image de l'Algérie à l'extérieur, de restituer aux Algériens leur dignité et rétablir la confiance entre le citoyen et l'Etat», a soutenu le président du Comité national des sympathisants avec Abdelaziz Bouteflika.

Abdelkrim Abidat a révélé à cette occasion que ce documentaire, long de 52 minutes, est inspiré de ses trois livres qu’il avait écrit par le passé et affirmé s’être donné comme objectif de provoquer une prise de conscience citoyenne pour éclairer la mémoire nationale. «Laissez l’Algérie parler par le biais de ce documentaire dont deux millions de copies ont été distribuées à travers toutes les wilayas», s’est-il exclamé !

En marge de la projection de ce documentaire, des représentants d'organisations de la société civile et du mouvement associatif ont salué les réalisations accomplies ces deux dernières décennies par le Président de la République, l'exhortant par la même à poursuivre son œuvre «à la tête de l'Etat afin de parachever» le processus de développement et la préservation des acquis.

Affirmant à cet égard que la société civile est représentée aujourd'hui par plus 100.000 associations qui ont leur mot à dire «quant à l'avenir du pays», le président du Comité national des sympathisants avec le Président Bouteflika et réalisateur du documentaire, Abdelkrim Abidat, a expliqué que «les motivations de ce film retraçant les étapes phares franchies par l'Algérie, sous la direction du Chef de l’Etat, a été, surtout, dictée par le devoir de reconnaissance» à l'homme qui a contribué «à sauver» l'Algérie de la «Fitna», ajoutant à ce propos que «cette œuvre illustre en images et concrètement les acquis les plus importants».

Mettant à profit cette opportunité, le coordinateur national des associations de soutien au programme du Président de la République a affirmé que la coordination qui regroupe 75.000 associations vise à fédérer le plus grand nombre d'associations et d'organisations à l'échelle nationale à cette initiative. «Il va y avoir prochainement la tenue d'une rencontre nationale pour l'annonce officielle de la création d’un front national», a confié Nasreddine Zerkaoui.

Les représentants de la société civile, qui ont suivi cette projection avec intérêt, à l'instar de l'Organisation nationale de la promotion de la culture de la Paix et de la Réconciliation nationale, l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA), ont été unanimes à souligner l'impératif de conjuguer «l’ensemble des efforts pour faire entendre la voix de la société civile et relever les défis auxquels est confronté le citoyen à travers l'ouverture du dialogue avec toutes les composantes de la société ».

Sami Kaïdi