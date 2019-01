Wilaya d'Alger : Améliorer les services

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a signé lundi dernier, à Alger, le rapport annuel sur l'état budgétaire, financier et du Trésor au niveau de la wilaya pour l'exercice 2018, un document qui a relevé une importante contribution des secteurs vitaux dans l'augmentation du recouvrement fiscal de la wilaya, qui s'élève à 64 milliards de DA, selon le trésorier de la wilaya.

Lors de la lecture du rapport annuel en présence du wali d'Alger, du représentant du ministère des Finances, des directeurs exécutifs et des membres de l'assemblée populaire de la wilaya (APW), Saïd Amouche, cité par l’APS, a indiqué que 64 milliards de DA ont été collectés à ce jour des différentes activités vitales de la wilaya, en tête desquelles, les douanes, les domaines et les activités professionnelles, et fait savoir, à cet égard, que la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) représente un peu plus de 65% et les contributions des communes fixées à 12,97%, outre les contributions du fonds de soutien aux collectivités locales relevant du ministère de l'Intérieur, a fait savoir le même responsable.

Les contributions directes de la wilaya dans le budget de l'Etat s'élèvent quant à elles à 801 milliards de DA (59% du taux global), a-t-il ajouté, expliquant que «la majorité des grandes entreprises ont leur siège à Alger».

Par ailleurs, le trésorier de la wilaya s'est félicité de l'importance de la fiscalité pétrolière dans la wilaya, qui s'élève à 2.446 milliards de DA. Le rapport annuel pour l'exercice 2018 a également renfermé plusieurs détails sur le budget équipement consacré par le gouvernement à la wilaya d’Alger et qui a dépassé, selon la même source, 43.998 milliards DA, une enveloppe dont le taux de consommation s'est élevé à 61% (26.926 milliards DA).

Pour ce qui est du budget de fonctionnement, l’interlocuteur a indiqué, que les services décentralisés de la wilaya avaient bénéficié d’un don de 55.953 milliards DA, consommé à hauteur de 96,02%.

Pour sa part, le directeur général de la comptabilité au ministère des Finances, Mohamed Larbi Ghanem, a appelé les services de la wilaya d’Alger à s'inscrire dans le processus de «modernisation» des Trésors et à «accélérer» la numérisation des services techniques pour «améliorer» leur performance, d’autant que l’Algérie se dirige vers une décentralisation de la comptabilité.

Il faut rappeler dans ce contexte la déclaration faite, il y a quelques mois, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire sur les défis que constitue le recouvrement fiscal pour les communes. Un défi qui «consiste à améliorer les mécanismes de recouvrement fiscal afin de contribuer au renforcement de leurs budget», avait déclaré Noureddine Bedoui.

Par ailleurs, il est intéressant de mettre en exergue, la stratégie des autorités publiques d’introduction du «système informatique unifié» à partir de cette année. Annoncé en mois de mai dernier, ce système devrait être opérationnel, dans un premier temps, à travers 23 wilayas avant d’être généralisé. Il intervient dans le cadre du processus de réforme et de modernisation du système financier en général, et du système fiscal en particulier et en préparation de l'entrée en vigueur de la nouvelle mouture des lois de finance en 2021.

Tahar Kaïdi