Sétif : Nouveaux pôles urbains

Autant que pour le logement public locatif qui occupe une place importante dans le programme de la wilaya que pour le logement rural et tous les autres segments, le logement du type AADL n’est pas sans se tailler aussi la part du lion sachant que c’est plus de 17.000 unités de ce genre qui sont en cours de réalisation avancée sur un programme de 19.000 logements. C’est là autant d’investissements qui sont consentis par l’Etat à l’endroit du citoyen et suscitent la plus haute attention des pouvoirs publics locaux dans une démarche qui tend à utiliser rationnellement le foncier disponible et partant, s’insérer au titre de mécanismes d’intercommunalité dans un système de pôles urbains qui s’apparentent en fait à de nouvelles villes où toutes les commodités nécessaire au bon vivre du citoyen sont réunis. C’est précisément pour s’enquérir de la dynamique qui prévaut sur le terrain que le wali, Nacer Maskri, est revenu sur le terrain à Bir Nsa dans la commune de Sétif et Tiner dans la commune de Guedjel où il a consacré cette fois l’ensemble de sa visite aux programmes de logement AADL et apprécier sur place, l’état d’avancement de ces projets. Deux grands pôles où sont implantés pour le seul logement collectif et ce seul segment, près de 10.000 logements ainsi que tous les équipements nécessaires de l’école au lycée en passant par les structures commerciales nécessaires, ce tout conférant à ces espaces, une dimension urbaine qui n’est pas laissée au fait du hasard et pour laquelle chaque détail est pris en charge. «C’est ainsi que les sites de Tiner où sont implantés 6.700 logements de ce type avec des taux d’avancement variant entre 61 et 93%, le wali insistera particulièrement sur le volet aménagement : «Chaque îlot ne devra être livré que s’il est complément achevé avec toutes les commodités qui se doivent, appelant les différents intervenant à travailler dans la coordination et s’inscrire dans un timing et un programme minutieusement étudiés», sachant de surcroît que les contraintes financières destinées aux différentes viabilités et raccordements ont été levées par l’Etat et appellent dès lors à se retrousser les manches et travailler en synergie pour livrer ces logements rapidement, ajoutera le wali qui s’entretiendra longuement avec des acquéreurs et soulignera que l’année 2019 sera une année charnière. Par ailleurs un programme de 2.000 logements de ce type a été attribué à la wilaya, nous indique le wali qui souligne que ces logements ont été déjà répartis sur 5 localités que les choix de terrain ont été déjà fait et les entreprises désignées.

F. Zoghbi