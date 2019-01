Saïda : 1,8 milliard DA pour l’aménagement urbain

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé lundi dernier à Saïda un nouveau quota de 1.753 logements, tous programmes confondus, au profit de la wilaya et une enveloppe de 1,8 milliard DA pour l’aménagement externe des agglomérations. Lors d’une séance de travail tenue avec les cadres du secteur dans le cadre de sa visite d’inspection aux chantiers de projets d’habitat, le ministre a précisé que ce nouveau quota est composé de 1.000 habitations rurales, 450 de type LPA et 303 de type AADL. «La nature de la wilaya de Saïda, connue pour ses régions rurales, nécessite d’opter pour l’habitat rural groupé devant répondre aux demandes de logements exprimées par les populations de ces zones», a précisé le ministre. Dans ce cadre, le ministre a souligné la nécessité de confier les travaux de construction de ces habitations rurales groupées à de petites entreprises qui ne nécessitent pas de grands moyens matériels.

Pour M. Temmar, cette formule d’habitat devra opérer un changement rapide dans la wilaya et réduire les délais de réalisation des travaux de ces habitations et, de ce fait, réduire le nombre des demandes de logements. Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département s’attelle à lancer, en 2019, une formule de logement destiné seulement à la location. «Le but est de créer un marché immobilier locatif, ce qui permettra de couvrir un grand nombre de demandes de logements par le biais de la location et à des prix raisonnables», a-t-il ajouté.

Inspectant le projet de réalisation de 416 logements AADL à Hai Essalem, dans la ville de Saïda, le ministre a invité l’entreprise réalisatrice de prévoir des stades de proximité de football. Au niveau du site des futurs 2.000 logements publics locatifs à Hai Boukhars, au chef-lieu de wilaya, M. Temmar a insisté sur l’aménagement de ces nouvelles agglomérations et de réaliser des infrastructures de service public au profit des habitants.

Le ministre a présidé, au siège de la wilaya, une cérémonie de remise des pré-affectations aux bénéficiaires de 1.324 logements LPL réalisés dans la commune de Youb et la remise des clés de 416 logements AADL dans la ville de Saïda. Abdelwahid Temmar a également octroyé 300 aides à l’habitat rural dans les communes de la wilaya de Saïda. Auparavant, le ministre avait procédé, dans la commune de Youb, à la pose de la première pierre d’un projet de 130 logements promotionnels aidés.