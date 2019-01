Traitement et décalcification de l’eau : Un nouveau modèle de station fabriqué localement

Le ministre des Ressources en eau a annoncé, dimanche dernier, lors de sa visite effectuée dans la wilaya de Saïda, qu’un modèle de station de traitement d’eau, fabriquée à 80% localement, est actuellement en phase d’essai, rapporte l’APS. Une station qui assurera le traitement ainsi que la décalcification de l’eau et permettra également de réduire les coûts d’importation de ce genre d’équipements.

A ce propos, Hocine Necib a assuré que la wilaya de Saïda devra bénéficier d’une nouvelle station de ce type, qui sera installée à Ain Skhouna, permettant ainsi de purifier l’eau et la débarrasser du calcaire qu’elle renferme, et rappelé à cette occasion que le Président de la République a toujours insisté sur la réalisation des projets ayant un lien direct avec l’amélioration du cadre de vie de la population. Sur un autre registre, le ministre des Ressources en eau a souligné que son département œuvre, en collaboration, avec le département de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, à atteindre, à l’horizon 2022, une surface de 2 millions d’hectares de terres irriguées, dont les grands périmètres agricoles et rappelé que l’Algérie dispose actuellement d’une surface de 1,3 million d’ha de terres agricoles irriguées. «Le grand enjeu porte sur la diversification de l’économie nationale surtout dans le domaine agricole qui repose sur l’extension des terres agricoles irriguées et le développement des activités agricoles. Il a annoncé des projets de réalisation de 30 stations d’épuration des eaux usées à travers le pays alors que 56 autres stations sont en cours de réalisation, ce qui permettra de produire quelque 600 millions de m3 d’eaux épurées d’ici 2021. «Cette quantité d’eau épurée sera exploitée dans le domaine des surfaces irriguées à travers le pays», a-t-il indiqué, rappelant qu’à l’horizon 2020, l’Algérie disposera d’une capacité de stockage de 9 milliards de m3 d’eau après la fin des travaux de cinq nouveaux barrages en cours de construction. Hocine Necib a signalé que la capacité actuelle de stockage des 36 barrages que compte le pays est de 8,5 milliards de m3 d’eau et affirmé que les 11 stations de dessalement d’eau de mer produisent 2 millions de m3.

Il convient de rappeler à ce titre, qu'une enveloppe de 183.031 milliards DA a été allouée à budget équipement, en hausse par rapport à l'exercice écoulé, en sus de 14,145 milliards DA au budget de fonctionnement et 195,7 milliards alloués aux crédits de paiement, ce qui permettra au secteur de maintenir, dans le cadre de l'exercice 2019, le même rythme de réalisation et lancera de nouveaux projets qui permettront d'améliorer et d'assurer l'alimentation en eau potable, le traitement des eaux et l'expansion des surfaces irriguées.

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources en eau, M. Necib a annoncé auparavant la réception, prochaine, de deux nouveaux barrages à El Tarf et Batna qui renforceront la capacité de stockage nationale avec 143 millions m3 supplémentaires, en sus du lancement d'un projet de réalisation de quatre méga-stations de dessalement au niveau d'Alger, El Tarf, Bejaia et Skikda.

L'année 2019, verra également, selon le ministre, l'achèvement des travaux de transfert d'eau devant alimenter les foyers de la wilaya de Béchar à partir du champ de puits de Béni Ounif, ainsi que les travaux d'alimentation en eau potable de 18 communes de la wilaya de Mila depuis le complexe hydraulique de Béni Haroun et du barrage de Tabellout. Quant à l'eau potable, Necib a fait état d'importants projets devant être réceptionnés prochainement portant sur la réhabilitation des réseaux d'alimentation en eau potable (AEP) au profit de 20 villes et la réalisation de trois stations d'épuration des eaux (STEP), au niveau des barrages d'Ourkis, de Tichy-Haf et de Mahouane, en sus du transfert des eaux de la région de Béni-Ounif vers Bechar et la réhabilitation de trois stations d'épuration des eaux à Skikda, Mila et de Médéa.

Il sera également procédé, lors de cette année 2019, à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les inondations et de la protection des villes à l'horizon 2030. Le ministre a précisé que son secteur avait élaboré, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locale et de l'Aménagement du territoire, un programme qui s'étale sur trois années, d'autant plus que le gestion de toutes les communes du pays sera intégrée, à l'horizon 2020, à l'Algérienne des Eaux (ADE) pour l'eau potable et à l'Office national d'assainissement (ONA) pour l'assainissement.

Salima Ettouahria