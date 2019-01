El Islah : Convaincre les abstentionnistes de voter

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a relevé, hier à Alger, la nécessité de lutter contre «toute tentative d’ingérence étrangère» et de faire face «à certains appels locaux visant à disperser l’effort national et à ébranler la confiance des Algériens en leur Etat et institutions». Présidant l’ouverture des travaux de la 6e session ordinaire du Majliss Echoura (Conseil consultatif) de sa formation politique, M. Ghouini a mis l’accent sur l’impératif de lutter contre toute tentative «sournoise» d’ingérence étrangère, et de faire face à «certains appels locaux douteux, visant à disperser l’effort national et à ébranler la confiance des Algériens en leur Etat, institutions et en la direction judicieuse» de leurs dirigeants. «Certaines parties étrangères et de l’intérieur parient sur l’affaiblissement de l’immunité interne, à travers l’exploitation de différents sites et tribunes médiatiques pour semer le désespoir et cultiver l’esprit défaitiste», a indiqué M. Ghouini, précisant que sa formation se défendait «d’adhérer à toute démarche hasardeuse qui pourrait faire revenir l’Algérie en arrière, même sous couvert d’un soi-disant processus ou phase constitutive ou de transition». Il a insisté, en outre, sur «la poursuite des réformes et de l’évaluation des politiques et programmes dans le cadre d’une cohésion nationale qui préserve les acquis contre les menaces et conspirations», rappelant la «pleine disponibilité» des militants d’El Islah à contribuer efficacement à la concentration de l’effort national sur l’édification d’un front interne fort». S’exprimant sur la prochaine présidentielle, M. Ghouini a affirmé que sa formation «redoublera d’efforts pour contribuer efficacement à convaincre les abstentionnistes de voter et les défaitistes de l’importance de l’action politique et partisane, et partant les inciter à investir les espaces politiques et syndicaux». Il a réitéré, en outre, le soutien de son mouvement au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour briguer un nouveau mandat. Au volet économique, le président du Mouvement El Islah a salué la teneur de la nouvelle loi de finances 2019 qui ne prévoit aucune nouvelle taxe ou impôt, plaidant, toutefois, pour «la correction de certaines lacunes pour améliorer le pouvoir d’achat du citoyen, promouvoir l’investissement étranger et garantir les postes d’emploi». Concernant les affaires internes du parti, M. Ghouini a annoncé que cette session sera consacrée à l’évaluation de l’exécution du programme d’action annuel pour l’année 2018 et l’adoption de celui de 2019, en sus de la préparation «sérieuse de la participation du Mouvement à la prochaine échéance électorale».