MSP : Contre le report des élections et pour le consensus

Le président du MSP, Abderrazak Mokri a soutenu hier à Chlef, que son parti est porteur d’un message de «consensus national» susceptible de préserver la stabilité, la paix, et la souveraineté nationales, au même titre que l’unité du peuple. «La stabilité nationale est une priorité pour laquelle le parti œuvre à présenter toutes les alternatives possibles», a-t-il, en outre, souligné, appelant tous les partis et organisations «à la cohésion, au dialogue et au consensus» en contribuant à la recherche de solutions basées sur des visions politiques et économiques unifiées.

Assurant que le MSP «n’est pas dans l’opposition pour faire de l’anarchie», M. Mokri a souligné que l’Algérie «possède les ressources susceptibles de consacrer le développement et la justice», et que «chaque parti se doit de proposer un programme pour lutter contre la corruption».

Il s’est dit «contre le report des élections présidentielles, sauf s’il y a consensus concernant l’élaboration d’une nouvelle Constitution et d’une loi sur les élections dans un délai de moins d’une année».