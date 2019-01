Mouvement El-Bina : Défendre les intérêts du pays

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé hier à Laghouat que "l’initiative adoptée par son mouvement tend à trouver les solutions aux différents problèmes rencontrés et à approfondir la confiance entre les composantes de la scène politique dans le pays". Il a indiqué que cette initiative a été "favorablement accueillie par les différentes parties", car, selon lui, elle "regroupe les différents partis et acteurs politiques". Il a également expliqué que le mouvement qu'il préside est "ouvert à toute proposition" concernant "l'Algérie pour tous".

M. Bengrina a tenu à préciser que l'initiative "n’a aucun rapport avec les prochaines élections présidentielles" et que son mouvement "n’adhèrera" à aucune démarche prise concernant ce rendez-vous électoral si son parti n'a pas été consulté au préalable.

Au terme de son intervention, le président du mouvement El-Bina a appelé les militants et sympathisants du mouvement à resserrer les rangs et à défendre les intérêts du pays et de la nation.