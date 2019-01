TAJ : La présidentielle se tiendra dans les délais

«Nous sommes liés par un contrat moral avec le père et moudjahid, le Président de la République Abdelaziz Bouteflika». Le propos est de M. Amar Ghoul qui a animé, hier à Alger sa première activité publique en sa qualité de président réélu à la tête du parti TAJ, à l’issue de son 1er congrès qui s’est tenu rappelle-t-on, à la mi-décembre.

L’élection présidentielle a été le sujet phare qui a marqué l’intervention de M. Ghoul ayant réitéré à l’occasion son appel au Président de la République de se présenter à ce scrutin pour poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat. «Le dernier mot lui appartient», dit-il, ajoutant que «TAJ est dans l’attente de la décision de M. Bouteflika et soutiendra toute décision qu’il prendra concernant la prochaine présidentielle». Ce scrutin se tiendra «naturellement dans les délais», a-t-il indiqué, mettant l’accent sur l’imminence de la convocation du corps électoral devant intervenir, selon lui, soit le 11 où le 18 janvier sinon, au plus tard, le 25 du même mois. «Notre fidélité et notre soutien inconditionnel au Président Bouteflika sont des constantes au sein de notre parti» renchérit en outre le président de TAJ. L’on retiendra aussi de ses propos que sa formation politique se démaque nettement des partisans du report du scrutin présidentielle où encore du prolongement de l’actuel mandat présidentiel. Selon le conférencier, l’initiative lancée récemment par TAJ portant organisation d’une conférence nationale inclusive sous l’égide du Président de la République, n’obéissait nullement à l’idée du report du scrutin présidentiel. «Cette initiative est toujours de rigueur. A son lancement, nous nous sommes abstenus de fixer son échéance et les autres mécanismes liés à son organisation. Elle pourrait avoir lieu avant où après le scrutin de la présidentielle» a-t-il expliqué. Dans cette optique, il a beaucoup insisté sur l’efficience de son initiative tendant à consacrer un consensus national de toute la classe politique en vue de faire face aux défis auxquels le pays est confronté au double plan internes et externe.» Nous sommes dans l’extrême besoin de nous unir et d’agir dans le cadre consensuel pour solutionner les problèmes auxquels le pays est confronté. Ce que nous visons à travers l’organisation d’une conférence nationale qui reste valable en tout moment et en tout lieu, c’est d’abord de consolider la position de l’Algérie qui en sortira le seul vainqueur de cette initiative». M. Ghoul ne manquera pas de saluer le contenu du dernier message de l’ANP qui a permis, a-t-il expliqué «de lever définitivement le doute» sur le caractère légaliste de l’institution militaire, non sans mettre un terme au débat politique sur le rôle de l’Armée.» Le message de l’ANP est parfaitement cohérent avec les orientations contenues dans le message adressé par le Président de la République aux participants à la dernière rencontre gouvernement-walis», fera observer le conférencier. Il a aussi tenu à rendre un vibrant hommage aux efforts de l’ANP et des différents corps de sécurité dans la protection du pays et la lutte contre les menaces extérieures. Evoquant, par ailleurs, les partis de l’Alliance présidentiel dont TAJ fait parti aux côtés du FLN, du RND et du MPA, il a assuré qu’elle «œuvre dans la sérénité et la transparence». Il annonce à ce propos que la prochaine réunion de l’instance de coordination de l’Alliance présidentielle se tiendra au siège de son parti. Il informe aussi de la tenue, samedi prochain, de la 1re session du Conseil national TAJ issue du 1er congrès.

Karim Aoudia