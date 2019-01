Conjoncture : Affranchissement

L’année 2019 devrait signer le début de la stratégie d’affranchissement de la dépendance aux hydrocarbures en conformité avec les objectifs de la nouvelle politique de croissance. Mais en attendant, il faut que les mécanismes d’accompagnement soient mis en pratique et que les mentalités s’adaptent aux orientations portées par la vision économique du gouvernement. En fait, la transition est difficile, car progresser vers une croissance hors hydrocarbures, et surtout sortir de la logique du «tout», suppose un engagement dans une démarche à long terme, autrement dit, une mutation au plan de la gouvernance, du management économique et des objectifs, soulignent les experts. Des exigences qui engagent l’Etat en tant qu’accompagnateur-régulateur, ainsi que ses partenaires économiques et sociaux, mais aussi l’adhésion de la société civile, tant il s’agit d’intérêt national. Le fait est que les agrégats macroéconomiques de l’Algérie, les plus récents, témoignent, une fois de plus, de la fragilité de la situation économique et financière du pays. Les experts ne cessent de tirer la sonnette d’alarme et le gouvernement, de sensibiliser l’opinion publique sur les risques à persévérer sur cette voie. Même si l’endettement extérieur du pays est faible, 2% du PIB, le risque d’une récession économique n’est toujours pas écarté, dans le cas où les réformes préconisées ne sont pas menées dans les délais et dans les conditions requises. En fait, les marges dont disposent actuellement le gouvernement sont limitées dans le temps et restent liées au prix du baril. Par conséquent, on peut gagner du temps, mais la bataille ne peut se restreindre à des actions conjoncturelles. Les dysfonctionnements de notre structure économique révèlent, en fait, une grande sensibilité aux chocs externes, des difficultés à préserver les équilibres macroéconomiques, et une faiblesse de l’investissement productif, hors hydrocarbures. Indicateurs d’une vulnérabilité qui menace encore l’équilibre de notre système financier et d’une capacité encore limitée de l’économie nationale à tirer profit du produit des hydrocarbures pour stimuler la croissance, au moment où, nos recettes devront, pour leur part, continuer de puiser leur essentiel de la manne pétrolière. Pour sortir de cette situation, l’Algérie a consacré la diversification de son économie comme ligne de conduite dans sa nouvelle stratégie de développement visant à améliorer les performances à l’export. Dans ce sens, le nouveau modèle de croissance, de diversification et de transformation de l’économie à l’horizon 2030, est un processus où devront être négociées «quatre contraintes majeures», à savoir, «l’ampleur des transformations de la structure productive, l’évolution de l’endettement interne, la solvabilité externe et la transition énergétique». Ce sont les défis à relever durant le parcours de la diversification qui cible l’émergence de l’économie nationale au cours de la prochaine décennie

D. Akila