M. Djellab préconise l’actualisation de la loi régissant le Commerce de troc aux frontières : « Drainer des investissements »

Actualiser la loi régissant le Commerce de troc et de relancer la foire internationale El-Mouggar, suspendue depuis 1975. Ce sont les deux recommandations formulées par le ministre du Commerce, présidant une réunion avec des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture et du Tourisme ainsi que le Secrétaire général de la wilaya de Tindouf.

A l’ordre du jour, révision et l'actualisation la loi régissant et encadrant le Commerce de troc dans les wilayas frontalières. Dans cette optique, Saïd Djellab, note un communiqué du ministère, a préconisé la mise à jour des listes des marchandises de troc conformément aux besoins des wilayas frontalières en vue de créer une dynamique commerciale entre les populations des wilayas frontalières et les pays limitrophes. «Cette décision fait suite aux instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui accorde un intérêt particulier à la création d'une dynamique commerciale et au drainage des investissements au niveau des wilayas frontalières», a soutenu le ministre. A ce sujet, il convient de préciser que l’année dernière a été relevée la nécessité de la révision de l’ensemble de la législation nationale du troc frontalier et l’élargissement de la liste des produits et marchandises éligibles à cette activité commerciale et économique. «Le développement du commerce de troc frontalier en Algérie, et plus particulièrement dans quatre wilayas du Sud (Adrar, Tindouf, Tamanrasset et Illizi), est conditionné par la révision des textes de loi régissant cette activité qui représente un intérêt pour le développement économique de ces régions», affirmait Mohamed Dahaj, résident de l’Observatoire des opérateurs économiques algériens en Afrique de l’Ouest. Cette révision globale de la législation régissant ce type d’activités commerciales et économiques et son adaptation aux nouvelles réalités commerciales, économiques et sociales de ces régions du Sud, se veut un rempart «efficace» de lutte contre la contrebande. La Fédération nationale des importateurs et exportateurs algériens avait demandé d’élargir le troc international entre l’Algérie, le Mali et le Niger, à des produits industriels, et ce, dans le cadre d’une étroite coordination entre les services des Douanes, des impôts et du commerce de chaque wilaya du Sud concernée, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et économiques aux entreprises et unités de production implantées à travers ces wilayas du Sud. D’autre part, présidant une deuxième réunion portant sur la relance de la foire internationale El Mouggar, dont la 9e édition se tiendra à Tindouf début février 2019, M. Djellab a insisté, dans ce sens, sur l'importance du retour en force de cette foire à laquelle participeront plusieurs pays africains voisins. Outre la nécessité d’aller au-delà du concept traditionnel, la foire El Mouggar, préconise M. Djellab, «doit refléter le dynamique et la diversification économiques, culturelles et touristiques de l'Algérie».

Fouad Irnatene