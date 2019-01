Soldes d'hiver dans la wilaya d'Alger : Dès le 18 janvier

La saison des soldes d'hiver a été fixée pour la wilaya d'Alger du 18 janvier au 28 février 2019, a indiqué le directeur du commerce de la wilaya, Karim Kech. Le responsable a fait savoir, dans ce sens, que ses services avaient entamé immédiatement après la promulgation de l'arrêté du wali régissant l'opération de la vente en soldes pour les saisons hivernale et d'été, la délivrance des autorisations au profit des commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale. Il a indiqué, dans le même cadre, que la réception des demandes des commerçant pour ce genre de ventes réglementées (ventes en soldes, promotionnelle et liquidation) se faisait par voie électronique dans le but de faciliter les procédures administratives, soulignant que la période de soldes d'été avait été fixée du 21 juillet au 31 août 2019. L'organisation de ces ventes en solde «constitue une opportunité pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités et offrent aux consommateurs l'occasion de bénéficier d'un choix plus varié et à des prix promotionnels de divers biens et services», a-t-il avancé. Ces ventes sont organisées conformément au décret exécutif de janvier 2006 fixant les conditions et modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage ainsi qu'à l'arrêté des services de wilaya. Le responsable a souligné que l'arrêté fixe une série de procédures auxquelles doit se soumettre le commerçant, notamment l'obtention d'une autorisation délivrée par la Direction du commerce». L'arrêté comprend également des conditions et des procédures juridiques claires concernant les pénalités applicables contre les contrevenants. Ces ventes en solde ne peuvent porter que sur des biens acquis par l'agent économique depuis trois mois au minimum, à compter de la date de début de la période des soldes, précise le même arrêté. Pour garantir la réussite de la saison des soldes, le directeur du commerce de la wilaya d'Alger a fait état de la mobilisation de près de 900 agents déployés sur les 57 communes de la capitale avec pour mission, contrôler l'opération et constater les dépassements avant de prendre les mesures nécessaires.