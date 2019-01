Vendre la destination Algérie : L’apport du marketing

«Enjeux et défis de la destination Algérie dans la compétition mondiale», telle est la thématique des 10es Journées internationales du marketing touristique qui se tiendront sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, les 16 et 17 janvier, à l’hôtel El Aurassi. Cette édition verra la participation, outre le ministère du Tourisme, de plusieurs autres institutions nationales, organismes et experts nationaux, d'Europe et d’Amérique du Nord, qui animeront quelque 15 conférences autour d’un thème central : réinventer la façon de vendre la destination touristique, un objectif constant afin de se démarquer de la concurrence, à travers des études de cas et outils de mesure qui permettront aux professionnels d’optimiser leurs campagnes de marketing. Les bonnes pratiques pour développer ce secteur d’avenir et bien communiquer auprès des consommateurs légitimement exigeants à l’aune de l’évolution très rapide des formes de la communication touristique. Promouvoir la destination Algérie (via une compétition internationale sportive). Ce sont là les thèmes essentiels qui donneront lieu à de très larges débats.