Tizi-Ouzou : Dans l’intimité familiale

Tizi-Ouzou a accueilli dans la joie la nouvelle année 2019 que tout monde espère être meilleure que celle qui est passée. Des soirées de réveillon ont été organisées dans plusieurs établissements, aussi bien privés que publics, sous haute surveillance des forces de sécurité, police et gendarmerie, déployées pour permettre aux citoyens de faire la fête dans la sécurité la plus totale.

Si certaines familles ont festoyé dans ces établissements et autres salles, d’autres citoyens ont par contre préféré accueillir ce Nouvel an à la maison dans

l’intimité familiale. Des repas copieux et autres friandises ont été au rendez-vous de cette soirée d’accueil à la nouvelle année que toutes et tous souhaitent qu’elle soit celle faite de paix, de bonheur, de prospérité pour tout le peuple algérien.

Comme les années précédentes, la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a élaboré un plan spécial pour assurer la sécurité des citoyens, qui vient en appui au dispositif déjà mis en place.

Une attention particulière a été portée à la couverture sécuritaire des espaces de grande affluence, les rues passantes, les stations de taxis et les gares routières. De plus, des patrouilles motorisées et pédestres, mobilisées, seront déployées à travers les différentes artères. Un dispositif consacré à la circulation routière est en outre chargé de réguler la circulation et sensibiliser les automobilistes afin de prévenir les accidents. Les habituels numéros verts: 15.48, 17 Police Secours et le 104 sont également restés opérationnels à l’écoute des sollicitations des citoyens.

Enfin, le wali, Abdelhakim Chater, a présenté, en son nom personnel et au nom de tous les cadres et personnels de la wilaya, ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l’occasion de cette nouvelle année.

Bel. Adrar