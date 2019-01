Fête de fin d'année et vacances d'hiver : 80.000 policiers ont été mobilisés à l'échelle nationale

La fête de fin d'année et les vacances d'hiver sont une occasion de se réunir en famille mais aussi d’organiser des sorties en groupes. C'est pourquoi, la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé, lundi, une campagne de sensibilisation et d'information sur la sécurité routière et les différents services de police.

«La DGSN va multiplier les efforts afin d’assurer au maximum la sécurité des citoyens, de leurs biens et des institutions de l’État», a déclaré à cet effet le chef du bureau de la communication au niveau de la Direction de la sécurité publique.

Le commissaire Rabah Zouaoui a affirmé que la Sûreté nationale a mis en place un plan spécial pour sécuriser la fête de fin d'année ainsi que les vacances d'hiver, comprenant une série de mesures dont l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées, et a fait savoir que le dispositif sécuritaire en question a été renforcé, révélant à ce propos qu'un total de 80.000 policiers ont été mobilisés à l'échelle nationale pour la réussite de ce plan qui comprend plusieurs mesures. « Nous avons intensifié les patrouilles pédestres et motorisées, notamment au niveau des marchés et des places publiques qui connaissent une grande affluence des citoyens », a-t-il précisé

On apprendra également que les mêmes services ont prévu un dispositif de sécurité en vue de renforcer la sécurité durant les différentes manifestations culturelles et sportives, avec un contrôle strict, à l'effet d'assurer la fluidité du trafic routier, en sus du déploiement des policiers au niveau des zones touristiques, des hôtels et des centres commerciaux, dans le but d'intervenir rapidement et directement si cela est nécessaire. En outre, les brigades de prévention routière intensifieront leur déploiement au niveau des artères principales et des routes secondaires, notamment en fin de journée, pour prévenir les infractions au code de la route, plus fréquentes en cette période de l’année.

Aussi, des hélicoptères de l’Unité aérienne de la Sûreté nationale et de la télésurveillance seront déployés, ce qui va assurer une gestion optimale du trafic routier. « Il a été décidé la prolongation du travail nocturne des policiers afin d'assurer une couverture sécuritaire globale », a confié le chef du bureau de la communication au niveau de la DSP de la DGSN.

La sécurité de l’aéroport international Houari-Boumediène a été, elle aussi, grandement renforcée pour garantir la sécurité des voyageurs. Le chargé de la communication et des relations publiques à la direction de la police des frontières au niveau de cet aéroport a révélé une série de mesures prises au profit des voyageurs par voies aérienne, terrestre et maritime, en vue d'assurer leur sécurité. « Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan sécuritaire tracé par les services de la DGSN, en vue de faciliter la circulation des voyageurs au niveau de toutes les voies, aérienne terrestre et maritime, notamment pour la communauté algérienne résidant à l’étranger », a expliqué le commissaire principal Hamid Taibi. Ce dernier a fait état de l'aménagement de couloirs verts pour les personnes aux besoins spécifiques et les familles, ajoutant que 13.000 policiers ont été répartis sur les passages frontaliers pour mettre en œuvre ces mesures.

Les représentants de la Sûreté nationale ont saisi cette occasion pour appeler les citoyens à faire preuve de vigilance sur les routes afin d'éviter les accidents de la circulation.

Sarah A. Benali Cherif