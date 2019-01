Renouvellement partiel du Conseil de la Nation : le Conseil constitutionnel proclame les résultats provisoires

Le Conseil constitutionnel, réuni le 31 décembre 2018 à l’effet de contrôler la régularité des opérations électorales pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, a proclamé dans un communiqué les résultats provisoires. Vu la Constitution, notamment son article 182 alinéa 2 ; Vu la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016, relative au régime électoral, notamment ses articles 128, 129 et 131; Vu le Règlement du 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 48 alinéa 2 ; après examen des résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de centralisation des résultats et des documents annexes, déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel ; après délibération conformément à la loi et rectification des erreurs matérielles ;

Premièrement : Proclame les résultats provisoires de l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation comme suit :

Nombre de wilayas concernées : 47,

Electeurs inscrits : 26.018,

Electeurs votants : 25.492,

Abstentions : 526,

Taux de participation : 98,33 %,

Bulletins nuls : 2.428,

Suffrages exprimés : 23.064,

Nombre de candidats provisoirement élus : 47.

Deuxièmement : Concernant l’élection qui a eu lieu dans la wilaya de Tlemcen, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire d’un seul procès-verbal de dépouillement des voix sur les trois bureaux de vote que compte la wilaya.

Les résultats du scrutin dans cette wilaya n’ont pas été consolidés dans le procès-verbal de centralisation des résultats. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide l’annulation du scrutin dans la wilaya de Tlemcen et la réorganisation de celui-ci dans le délai légal prévu à l’alinéa 3 de l’article 131 de la loi organique relative au régime électoral.

Conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi organique relative au régime électoral et l’article 49 alinéa 2 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le délai de recours contestant les résultats provisoires de l’élection est ouvert à compter de la diffusion du présent communiqué jusqu’à mardi 1er janvier 2019 à 20 heures.

Le Conseil constitutionnel rappelle, tel que précisé dans son communiqué du 26 décembre 2018, que tout candidat à cette élection a le droit de contester les résultats du scrutin par le dépôt d’un recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la présente proclamation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, soit avant l’expiration du délai susvisé, à charge pour lui d'exposer dans sa requête les moyens et les motifs au soutien de son recours et de joindre les documents justificatifs à l'appui de celui-ci, suivant les conditions et les formes requises prévues par la loi et le Règlement du Conseil.

Troisièmement : Les résultats provisoires du scrutin ont donné lieu à l’élection des candidats dont les noms suivent :

Appartenance partisane des membres du Conseil de la nation élus samedi dernier, selon des informations recueillies auprès des partis.

- BENMEBAREK Salem pour la wilaya d’Adrar (FLN)

- TALBI Ali pour la wilaya de Chlef (RND)

- SAHLI Abdelkader pour la wilaya de Laghouat (FLN)

- CHIBANE Boumediene Lotfi pour la wilaya d’Oum El Bouaghi (RND)

- MOKHTAR Abdelmadjid pour la wilaya de Batna (FLN)

- DERGUINI Abdenour pour la wilaya de Bejaia (FFS)

- CHENNOUFI Salim pour la wilaya de Biskra (FLN)

- GRITLI Larbi pour la wilaya de Béchar (Indépendant)

- ACHOUR Lyes pour la wilaya de Blida (RND)

- BOUTRAA Jawad pour la wilaya de Bouira (FLN)

- KHAFI Akhmadou pour la wilaya de Tamanrasset (Indépendant)

- MOUMENE Elghali pour la wilaya de Tébessa (FLN)

- DZIRI Ahmed pour la wilaya de Tiaret (FLN)

- MENAOUM Rabah pour la wilaya de Tizi Ouzou (FFS)

- OULD ZEMIRLI Bachir pour la wilaya d’Alger (RND)

- BENHADDA Amar pour la wilaya de Djelfa, (FLN)

- SEBOUTA Fouad pour la wilaya de Jijel, (FLN)

- TACHERIFTE Abdelmalek pour la wilaya de Sétif, (FLN)

- MADANI Abderrahmane pour la wilaya de Saida, (FLN)

- MEBAREK FALOUTI Mouloud pour la wilaya de Skikda (RND)

- BOUREZIG Abdelkader pour la wilaya de Sidi Bel Abbès

(Indépendant)

- HAMOUD Abdennaceur pour la wilaya d’Annaba (FLN)

- MAALEM Rachid pour la wilaya de Guelma (RND)

- KHARHI Ahmed pour la wilaya de Constantine (FLN)

- BEDDA Ahmed pour la wilaya de Médéa (FLN)

- SENOUSSA Affif pour la wilaya de Mostaganem (RND)

- DILMI Smail pour la wilaya de M’Sila (FLN)

- CHENTOUF Mokhtaria pour la wilaya de Mascara (FLN)

- BELHASROUF Salim pour la wilaya d’Ouargla (Indépendant)

- BOUBEKEUR Mohamed pour la wilaya d’Oran (FLN)

- NAIMI Lazhari pour la wilaya d’El Bayadh (FLN)

- MATALLAH Amar pour la wilaya d’Illizi (Front Moustakbal)

- MEBARKIA Abdelkrim pour la wilaya de Bordj Bou Arreridj, (FLN)

- GHARBI Farid pour la wilaya de Boumerdes (RND)

- TAMRAOUI Hakim pour la wilaya d’El Taref (FLN)

- SALMI Mohammed pour la wilaya de Tindouf (FLN)

- DJEBANE Mustapha pour la wilaya de Tissemsilt (FLN)

- TLIBA Mohamed pour la wilaya d’El Oued (FLN)

- BELLAA Mohamed Laid pour la wilaya de Khenchela (FLN)

- LATIFI Ahmed-Salah pour la wilaya de Souk Ahras (FLN)

- EL MOKRETAR Smail pour la wilaya de Tipaza (FLN)

- BENCHAOUI Abdelouakil pour la wilaya de Mila (FLN)

- BOUHOUIA Sid Ali pour la wilaya d’Ain Defla (FLN)

- GUERINIK Hadj Abdelkader pour la wilaya de Naâma (FLN)

- SAIDI Said pour la wilaya d’Ain Témouchent (RND)

- GHEZAIL Tahar pour la wilaya de Ghardaia (Front Moustakbal)

- KADOUS M’hamed pour la wilaya de Relizane (RND).