nouvelle aÃ©rogare internationale Houari-BoumEdiÃ¨ne : Les derniÃ¨res retouches

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a effectué, hier dans le cadre du suivi périodique des grands projets de son secteur, une visite d'inspection à la nouvelle aérogare internationale Houari-Boumediène, indique un communiqué de ce ministère. La visite a permis au ministre de s'enquérir des dernières retouches concernant la réalisation de la nouvelle aérogare internationale d'Alger avant son entrée en service ainsi que le raccordement de cette structure au réseau de transport ferroviaire. Il a également inspecté la tour de contrôle et les différents accès de l'Aérogare internationale, précise le communiqué. Dans ce contexte, M. Zaalane a mis l'accent sur l'importance de la coordination entre les différents prestataires et les services sécuritaires afin de fournir des services de qualité dignes de cette structure importante.