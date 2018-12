DÃ©cÃ¨s de Mahdjoubi Ayache dans un puits Ã  Mâ€™sila : SolidaritÃ© avec la famille

« Malgré la perte cruelle de mon cher fils, je tiens à remercier toute la population algérienne qui s’est solidarisée avec nous et en particulier l’association Radieuse qui a fait ce long voyage avec les anciennes stars du football pour nous soutenir. Merci à tous et que Dieu vous garde».

C’est en ces termes et avec des larmes au yeux que le père du défunt Mahdjoubi Ayache a remercié Kada Chafi, Lakhdar Belloumi, Kaci-Saïd et Mohamed Hansal de la délégation de la Radieuse qui s’était rendue au domicile du défunt, à Oum Chebel, afin de soutenir et se solidariser avec la famille. Kada Chafi et ses compagnons ont remis une OMRA au père du disparu ainsi que des objets religieux à la mosquée du village. Le frère de Mahdjoubi Ayache a eu les mêmes mots pour la délégation de la Radieuse qu’il a remerciée pour son aide et son soutien.

Pour sa part, la population d’Oum Chebel, et surtout les jeunes, a aussi remercié la Radieuse pour lui avoir permis de rencontrer des icônes du football.