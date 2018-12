Dans la LUCARNE : Nos clubs face Ã  lâ€™adversitÃ©

Le football algérien continue son petit bonhomme de chemin sans se soucier de ce qu’on l’affuble chaque jour que dieu fait. En effet, il est «victime d’un matraquage» qui ne veut pas dire son nom. On cherche, peut-être, à justifier le fait qu’il ne donne plus de grands joueurs à notre sélection nationale comme c’était le cas par le passé. Pourtant, nos clubs qui sont touchés de plein fouet par ces critiques injustes sont en train de se renforcer comme ils peuvent par de nouveaux «jeunes» qui font vraiment sensation. Parmi ceux qui avaient joué avec les locaux, ils ont largement confirmé tout le bien que l’on pensait d’eux. Certains frappent déjà à la porte de ceux qui feront le voyage africain pour jouer la CAN2019. Toujours est-il, un joueur comme Boudaoui du PAC attire réellement l’attention sur lui et notamment celle du sélectionneur national. On projette même de l’aider à suivre une carrière internationale. Par cette «ouverture» ou embellie, on peut dire que nous avons des joueurs pétris de qualité. Il suffit seulement d’aller les chercher là où ils se trouvent. Face à cette réalité, le travail qui s’effectue au niveau de chaque club porte-il déjà ses fruits ? On est tenté de le dire. Cela atteste d’une façon irréfutable que quelque chose de consistant est en train vraiment de se faire. C’est clair comme le montre la participation de nos clubs dans les compétitions africaines ou arabes. Ils font tout pour être au diapason de ce qui se fait dans ces deux compétitions totalement différentes l’une de l’autre. Cela fait, en effet, plusieurs années déjà que nos clubs sont parmi ceux qui jouent les premiers rôles aussi bien en Ligue des champions d’Afrique qu’en coupe de la CAF ou la coupe arabe. On avait même remporté la Ligue des champions avec l’ESS contre la redoutable formation de Vita Club, il y a quelques années, qui reste le concurrent direct du TPMazembe. Atteindre la phase de poules où vous serait appelé à jouer six matches et avec la possibilité d’aller en demi-finale n’est pas une mince affaire à la portée du premier venu. Nos clubs atteignent presque avec «le nez dans le guidon » les quarts de finale. Cela montre que nos clubs sont loin d’être considérés comme des faire-valoir ou des « manchots ». Bien au contraire, en Afrique et même en coupe Arabe, on accorde un grand respect aux équipes venant d’Algérie. On les craint même ! Et ce ne sont pas des paroles en l’air. Lors de l’édition précédente, le MCA, l’ESS et l’USMA avaient fait sensation. Il leur avait manqué un petit rien pour forcer le destin. Nos clubs ne se sont pas contentés de cela, puisqu’ils sont revenus à la rescousse avec la participation de quatre représentants. Il n’y a qu’un seul qui n’a pu passer. Il s’agit de Bel Abbès en raison d’un ennui financier qui avait «dépeuplé» la composante de l’équipe avec le départ de plusieurs joueurs. Les deux autres, le CSC et la JSSaoura, deux novices (c’est la première fois qu’ils jouent la Ligue des champions) ont atteint avec brio la phase de poules. Pour un début, c’est un coup de maître. Ils n’ont pas fini de nous étonner du fait qu’ils sont très motivés pour aller le plus loin possible. Ce n’est pas aisé de réaliser un tel exploit. Il y a aussi le NAHD qui a atteint les 1/16es de finale (bis). Il a beaucoup de chances pour passer l’écueil des libyens de Benghazi surtout que le match retour aura lieu à Alger. Ceci dit, il y a lieu de relever le grand travail effectué par les clubs algériens. Par conséquent, ceux qui ne cessent de critiquer tout ce que nos clubs font doivent revoir leur «copie». Car, ils ne sont pas dans le vrai et cela saute aux yeux.

HAMID GHARBI