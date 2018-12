ancien journaliste sportif : La Radieuse honore Ahmed Bensafi

La Radieuse vient de rendre visite à l’ancien journaliste Ahmed Bensafi, qui avait collaboré aux quotidiens La République et El Moudjahid, à son domicile, et qui connaît des problèmes de santé. Ahmed Bensafi, 77 ans a été honoré par la délégation de la Radieuse, dirigée par son président Chafi Kada, et composée des anciens internationaux, le champion d’Afrique 1990 et ancien capitaine du MCO, Cherif El Ouazzani SiTahar, Meçabih, Hansal, Meziane, Foussi, Gaïd et l’ancien journaliste de l’ENTV, Miloud Touadjine. Un trophée de mérite, un diplôme d’honneur, une médaille et des cadeaux ont été remis par la Radieuse à Ahmed Bensafi, en reconnaissance aux services rendus à la presse sportive durant 35 ans d’activité. Ahmed Bensafi a vécu les moments historiques du football algérien et a été l’ami des grands noms, tels les regrettés Smaïl Khabatou, Amar Rouaï, Abdelhamid Kermali, Miloud Hadefi, de même que Khalef, Betrouni, Gamouh, Belloumi et la liste est longue. Cette sympathique cérémonie a été un grand moment de joie intense au domicile de Bensafi, entouré de sa famille, lequel s’est éloigné de la scène sportive en raison de la maladie et de l’ingratitude de certains auxquels il avait rendu d’éminents services. Bensafi Ahmed dira : « Je suis très ému car ce geste est historique et inoubliable. J’ai oublié mes problèmes de santé ainsi que la dure épreuve de celle qui m’est très chère, mon épouse, qui est très malade. Je tiens à remercier très fort la Radieuse et les joueurs du Mouloudia d’Oran pour leur visite et leur sollicitude, ainsi que mes amis de la presse sportive qui me contactent souvent et qui s’inquiètent de ma santé. »