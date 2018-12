Championnat national de Vo Vietnam : Les championnes du monde Ã  la trappe

La troisième et dernière journée des championnats d'Algérie de vo vietnam, qui se sont déroulés du 27 au 29 décembre dans la wilaya d'El Tarf, a été exclusivement consacrée aux deux derniers tours de la spécialité du fight individuel, masculin et féminin.

De notre envoyé spécial :

Rédha Maouche



Pour rappel, le premier jour de cet événement sportif d'envergure a été réservé à la spécialité du combat combiné et aux épreuves techniques individuelles. Pour sa clôture, à la salle omnisports Chemli-Ali, la compétition a connu d'énormes surprises. En effet, les trois championnes du monde algériennes se sont inclinées en finale face à des adversaires pour le moins courageuses et dotées d'une bonne maîtrise technique. Mesloub Nassima (-56 kg) a été vaincue par Rezki Kamelia. De son côté, Hadj Rabie Melha a disposé, non sans grande difficulté, de la numéro un mondiale Bouahi Kahina (-65 kg). Hemsas Dihia (-75kg), quant à elle, a été battue par Bouaya Ahlem. Les trois athlètes en question, issues de différents clubs de la Ligue de Tizi-Ouzou, sont arrivées sur le tatami épuisées.

Elles avaient beaucoup de mal à enchaîner les combinaisons ou encore à tenir le rythme face à des adversaires très motivées et surtout plus fraîches physiquement. Seule Bouchemal Mohamed Réda (-90 kg) a su tirer son épingle du jeu. Le combattant de la formation de Bouzareah (Ligue d'Alger) a remporté son combat final haut la main, après avoir surclassé tous ses adversaires dans les tours précédents. «Il y a une explication pour le moins logique à la défaite des trois championnes du monde en question. Il y a un sérieux problème de poids. Elles sont arrivée à la compétition avec un surplus de poids. Pendant les trois jours de la compétition, elles n'ont pas eu une alimentation correcte et ont été contraintes de fournir beaucoup d'effort physique et faire des exercices à la corde pour pouvoir rentrer dans leurs poids respectifs et éviter une disqualification à la pesée. Cela les a sérieusement affaiblis physiquement et les a forcement défavorisés face à des adversaires de bon niveau qui étaient bien en jambes. Je pense qu'un athlète de l'élite doit savoir s'entretenir pour préserver son poids d'origine.

Par ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que la ligue de Tizi-Ouzou n'a pas rendu service à ses clubs et à leurs athlètes respectifs en décalant les finales de Wilaya. Ayant droit à trois représentants par catégorie de poids, à l'instar des autres Ligues, Tizi-Ouzou n'a organisé que les qualificatifs. Les finales ont été décalées pour le mois de janvier. J'imagine que s'est pour éviter le risque de blessures à leurs athlètes en finale. Pour ma part, j'estime que cela n'a pas de sens. Bon nombre de leur athlètes ont été sacrés champions d'Algérie dans leurs catégories. A quoi va leur servir de combattre pour un championnat de wilaya ? «A tenu à nous préciser le président de la fédération Algérienne de vo vietnam, M. Rabie Ait Medjebar, qui nous a confié que les trois premiers de chaque catégorie seront retenus en équipe nationale pour préparer les championnat du Monde de Russie en mai 2019. La liste finale des participants au tournoi mondial sera arrêtée à l'issue des différents stages qui seront organisés.

Par ailleurs, cette compétition qui a atteint pour certains combats, un niveau international à connu la domination outrageante des clubs des Ligues de Tizi-Ouzou et d'Alger. En effet, sur les 17 titres en jeu, la Ligue de Tizi-Ouzou en a remporté 10, dont 7 chez les filles.

Elle termine ainsi à la première place au classement. Alger s'est illustré en remportant quatre championnats uniquement chez les garçons. Seules les Ligues de Boumerdès (2 titres) et de Blida (1 sacre) ont pu faire face à la razzia. Le meilleur combat de la soirée a opposé le vice-champion du monde Ait Ouarabi Ouarab à Zidane Seif dans la catégorie de moins de 65 kg. Un combat de haute voltige entre ces deux athlètes de l'équipe nationale, qui est revenu au premier cité

Rédha M.



Listes des champions par catégorie

- Filles :

Khedim Kenza (-48 kg), Messad Ferroudja (-52 kg), Rezki Kamelia (-56 kg), Yasmine Labidi (- 60 kg), Hadj Rabie Melha (-65 kg), Mehidi Feriel (-70 kg), Bouaya Ahlem (-75 kg) et Tiziri Hamidene (+75 kg).

- Garçons :

Serrai Redouane (-55 kg), Bouriche Nassim (-60 kg), Ait Ouarabi Ouarab (-65 kg), Chibane Mohamed (-75 kg), Hamad Amine (-80 kg), Laribi Hocine (-85 kg), Bouchemal Réda (-90 kg) et Amirouche Sid Ali (+90 kg).