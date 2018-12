Syrie : Bachar al-Assad, le grand retour

En 2012, l’ex-président des Etats-Unis, Barack Obama, martelait sans cesse que «les jours de Bachar al-Assad étaient comptés», et les Occidentaux et leurs alliés arabes mettaient tout leur poids dans une opposition hétéroclite au président syrien.

Six ans plus tard, tel le Phénix, le dirigeant syrien affiche un retour triomphal militaire et diplomatique. Contrôlant déjà près des deux-tiers du pays, après en avoir chassé rebelles et membres de Daesh et autres nébuleuses affiliées à al Qaida, l’armée syrienne semble bien partie pour reprendre le contrôle du tiers restant, dans le Nord, sous domination de la minorité kurde qui a instauré une autonomie de facto dans plusieurs régions. Une situation qui risque de vaciller rapidement au profit de l’armée régulière, surtout après l’annonce surprise de Donald Trump de retirer ses troupes du bourbier syrien. Une décision qui a poussé les Kurdes à appeler à l'aide l'armée syrienne, qui s'est déployée pour la première fois en six ans autour de Minbej (Nord), face aux menaces d'une offensive de la Turquie voisine pour qui certains groupes armés kurdes sont des «terroristes». Cet appel en forme d’alliance constitue de fait un franc succès pour Damas. Selon certains spécialistes de la question, le président syrien consolide chaque jour son pouvoir, diplomatiquement et militairement. M. Assad avait menacé de reprendre les zones, riches en pétrole, tenues par les forces kurdes. Or le gouvernement est aujourd'hui «invité à revenir» dans la région. Sur le plan diplomatique, Astana, en lieu et place de Genève, et les progrès réalisés par la Troïka Moscou-Téhéran-Ankara, sont autant de victoires pour le président al Assad. En décembre, les Emirats arabes unis ont rouvert leur ambassade à Damas, Bahreïn a fait état de la reprise du travail dans sa chancellerie et le Soudanais Omar el-Béchir a effectué la première visite à Damas d'un chef d'Etat arabe depuis 2011. Et même la Ligue arabe n’exclut pas une ouverture prochaine en direction de la Syrie. Selon des diplomates, la démarche émiratie ne pouvait se faire sans le feu vert du royaume saoudien. Un signe que Ryad pourrait s'engager aussi dans cette voie. Et selon un haut responsable irakien, Baghdad joue les médiateurs pour le rétablissement des liens entre Damas et le Qatar. Une participation de la Syrie à un sommet économique de la Ligue arabe, les 19 et 20 janvier à Beyrouth, est en outre en cours de négociation, à trois mois du sommet annuel arabe. D'après une source diplomatique libanaise, l'Egypte, où le haut responsable des services de sécurité syriens, Ali Mamlouk, s'est rendu le 22 décembre, «soutient» un retour de la Syrie à l'organisation panarabe.

