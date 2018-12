Grand angle : Que sera 2019 ?

A quelques heures de la fin de l’année en cours et l’entame d’une nouvelle, la question qui se pose naturellement est celle de savoir de quoi sera fait 2019 ? Tout un chacun, dans sa vie privée ou professionnelle, est en droit d’espérer le meilleur pour lui-même et ses proches. C’est tout à fait légitime. Au niveau des nations, le même souhait peut être formulé par leurs dirigeants. Mais pour certaines, le meilleur qu’elles peuvent espérer, en 2019, c’est de parvenir à mettre fin aux conflits qui les ravagent et qui les ont quasiment détruites. Ce n’est qu’en parvenant à la paix et à la stabilité que ces nations pourront envisager un lendemain meilleur pour leurs peuples. Malheureusement, ce préalable n’est pas encore réuni. Les efforts diplomatiques déployés par les émissaires onusiens, les pays voisins ou les pays alliés des protagonistes, en vue de les amener à engager des pourparlers de paix, ont été vains à ce jour. En Syrie, au Yémen, en Libye ou en Afghanistan, pour ne citer que ces conflits qui alimentent l’actualité des médias car porteurs d’instabilité pour toute la région, les belligérants ne parviennent pas à surmonter leurs différends. Le processus politique initié sous l’égide de l’ONU ou de pays parrains est contrarié par des exigences qui, pour le moins, semblent être mises sur la table juste pour ne pas avancer de manière tangible. La patience des émissaires onusiens est ainsi mise à rude épreuve. D’aucuns, du reste, ont préféré remettre le tablier. L’échec de leur mission ne leur est pourtant pas, totalement, imputable. La responsabilité en revient en grande partie aux alliés, sans lesquels les parties en conflit auraient certainement fait les concessions nécessaires pour tourner la page et en ouvrir une nouvelle. Mais ces alliés aux agendas politiques différents préfèrent pousser au pourrissement. Ne compte pour eux que la préservation de leurs intérêts géostratégiques. Que des peuples souffrent des conséquences de ces conflits, que des peuples vivent à cause de ces situations de guerre la pire tragédie de leur existence, et que des millions de personnes soient poussées à fuir leurs pays à la recherche d’un semblant de vie, est presque secondaire. Dès lors, la question de quoi sera fait 2019 peut se poser? Pourtant, il n’est un secret pour personne que cette nouvelle année qui commence ce soir à minuit ne sera, au final, que ce que les plus forts de ce monde voudront qu’elle soit. Une année de paix ? Ou une année de complexification des conflits en cours ? Les premiers rendez-vous diplomatiques annoncés pour le début 2019 donneront le ton de ce que seront les 365 prochains jours.

Nadia K.