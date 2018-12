Lâ€™ENTREFILET : 52 auteurs Ã  Mila

La maison de jeunes Mohamed-Ladraâ, dans la commune de Mila organise actuellement des séances de vente-dédicace d’ouvrages de 52 auteurs de plusieurs wilayas du pays. C’est le club «Mila Taqra» qui organise ces rencontres entre lecteurs et auteurs dans le cadre de la 3e édition du Salon du livre sous le slogan « El Kitab Jissr El Hadharat». Le panel d’écrivains venus de plusieurs wilayas (Sétif, Ghardaïa, Constantine, Tlemcen, Laghouat et Biskra) est composé d’Abderrezak Touahria, Massinissa Tiblali, Tayeb Sayad, Hadjar Aouadji, Rabah Nouioua, Abdessettar Amoura, Zakia Allal, Aziza Makroud, Aziza Boukaâda, Abdelkader Alloui et Malisse Saliha.

Du roman de science-fiction Chiffa de Abderrezak Touahria à Massair âla warak de Rabah Nouioua, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir le large éventail d’œuvres littéraires présentées par de nombreuses maisons d’éditions. Le tout est agrémenté d’une exposition de photographie et d’art plastique, de nombreuses conférences animées par des auteurs et un concours dédié aux élèves du primaire. L’affluence enregistrée dénote de la soif des Algériens de telles manifestations où la culture va au devant du public.

Que cela fasse tache d’huile…

K. M.