Manifestation Â«100% rire DzÂ» Ã  Constantine : Zoubir Belhor et Badis Adoui sur scÃ¨ne

Les humoristes Zoubir Belhor et Badis Adoui ont fait rire vendredi soir le public du Théâtre régional de Constantine, Mohamed-Tahar-Fergani, lors de la soirée d'ouverture de la manifestation «100 % rire Dz''. Connus pour avoir remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, les deux humoristes se sont, à tour de rôle, emparés de la scène pour faire rire à volonté le public venu nombreux se dérouiller les zygomatiques. La première soirée de cet événement organisé par ''Kouba Event'' a été étrennée par Zoubir Belhor qui, pour sa première prestation devant le public constantinois, a décortiqué tout en humour, la personnalité algérienne.

Dans son savoureux accent oranais, Zoubir a tourné en dérision tous les problèmes que rencontre le citoyen algérien dans son quotidien mais aussi sa façon de tisser lien.

A la fois drôle et percutant, celui qui s'est fait connaître par le grand public en remportant la première d'Arab Casting en 2015 a été longuement ovationné au bout de sa partition. Ce moment de franche rigolade s'est poursuivi sur le même rythme avec l'enfant de la ville, Badis Adoui qui a choisi de rire des dialectes parlés du Maroc jusqu'aux pays du Golfe en passant par l'Algérie. Le jeune Badis qui a récemment remporté un concours d'humoristes maghrébins sur le web organisé par la chaîne allemande ''Deutsche welle'', s'est attaqué au fossé séparant l'arabe dialectal de l'arabe littéraire. Dans une déclaration à la presse, Badis Adoui a exprimé toute sa joie d'avoir réussi à réunir toute une flopée d'humoristes à Constantine. ''Je travaille depuis quatre ans maintenant pour rassembler des humoristes capables de se produire deux heures d’affiliée sans que le public n'éprouve la moindre lassitude''. Prévue pour samedi, la deuxième soirée du «100 % rire Dz» permettra au public du Théâtre régional de Constantine Mohamed-Tahar-Fergani de découvrir les très talentueux Islam Bouckhtache de Blida et Amine Boumediane d'Alger.

R. C.