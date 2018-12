Rejet de dÃ©chets et constructions au bord des oueds : Cause de 60% des crues

En posant la première pierre du projet d’aménagement des bords de l’oued de Saïda, au chef-lieu de wilaya, le ministre a souligné qu’une étude, menée au niveau national, a montré que 60% des risques des crues sont provoqués par l’amoncellement des ordures et la construction d’habitations illicites sur les bords des oueds. Dans ce contexte, il a souligné que les opérations d’aménagement de ces oueds et leur réhabilitation permettront de faire face au risque d'inondations, surtout lors des précipitations abondantes.

Le ministre s'est félicité du projet de réhabilitation de l’oued de la ville de Saida sur une distance de 9 km qui traverse une dizaine de quartiers.

Il a précisé que l’opération d’aménagement de l’oued «permettra de faire face aux risques des inondations qui menaçaient auparavant la ville». Ce projet, inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère des Ressources en eau, permettra d’accueillir et de canaliser un débit de 398 m3 d’eau par seconde.

«La déviation des eaux usées se déversant directement dans l’oued vers la nouvelle canalisation de drainage, contribuera à lutter contre les sources de pollution», a-t-il dit.

M. Necib a insisté sur la nécessité d’exploiter les eaux usées dans l’irrigation agricole après leur traitement.

En suivant les explications du directeur des ressources en eau sur l’aménagement des bords de l’oued avec la réalisation de stades de proximité, d’espaces verts, d’aires de jeux et de parkings, M. Necib a souligné que «ce projet conférera une valeur ajoutée aux travaux d’amélioration de l’environnement et de promotion de l’espace urbain de la ville de Saida».

Ce projet, sur une distance de 9 km, a nécessité une enveloppe de 600 millions DA.