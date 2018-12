Sonatrach : Deux contrats gaziers attribuÃ©s aux sociÃ©tÃ©s nationales

La compagnie nationale des hydrocarbures a tenu à achever l’année 2018 par la signature de deux contrats qui profitent aux entreprises nationales en application de l’un des principes de sa stratégie SH 20-30, celui visant la consécration d’un taux d’intégration de 55%. Les sociétés concernées sont Cosider canalisation et l’ENGTP. Les contrats ont été signés hier à Alger par les responsables des deux sociétés et le PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour.

Les contrats traitent du développement, en effort propre, des champs gaziers de la périphérie de Gassi Touil, à 150 km au sud-est de Hassi Messaoud dans la wilaya d’Ouargla. Le premier contrat confié à Cosider canalisation est d’un montant dépassant les 20 milliards de DA. Il consiste en la réalisation d’un réseau de collecte pour le raccordement et la mise en production de 25 puits gaziers vers le centre de traitement de Rhourde Nouss. Son apport total en production de gaz sera de 7 millions m3/jour, tandis que le délai de réalisation est fixé à 24 mois. Le second contrat attribué à l’ENGTP est d’un montant de plus de 34 milliards de DA pour mettre en production et raccorder 22 puits gaziers vers le centre de traitement de Gassi Touil. L’apport escompté de ce projet, qui sera livré également dans un délai de deux années, sera de 5,3 millions de m3/jour. Les deux responsables de Cosider canalisation et de l’ENGTP ont tenu dans leurs propos à exprimer leur gratitude et remerciement à l’endroit de la direction générale de Sonatrach qui les a ainsi inscrites dans sa dynamique de redéploiement et sa stratégie d’optimisation de la production gazière. Ils se sont engagés en outre à effectué des travaux de qualité et surtout à livrer les deux projets dans les délais. Pour sa part, le PDG de Sonatrach a mis en exergue le fait que l’option de hisser la compagnie en véritable entreprise gazière occupe une place de choix dans la stratégie SH 20-30. Au sujet de GNL, il annoncé la signature le mois prochain du contrat de réalisation de la jetée de Skikda à même de booster l’exportation vers des destinations asiatiques, notamment en Chine.



10 milliards de DA en projets attribués aux sociétés nationales



Le PDG de Sonatrach a qualifié d’important l’intégration de l’outil national dans la réalisation des projets. «Nous avons déjà accordé 10 milliards de DA en projets pour les sociétés locales et nous continuerons à le faire», a-t-il assuré.

A propos du bilan 2018, il a mis l’accent sur le retour en force des compagnies étrangères pour investir en Algérie. «Les relations que nous avions dans le passé avec les partenaires n’étaient pas les meilleures. Maintenant, tous cherchent à venir travailler avec nous. C’est un constat très important parce que sans partenaire, l’on ne peut pas aller loin. Ils nous ramènent de la technologie et partagent les risques avec nous», a-t-il dit.

Et d’ajouter : «Je suis certain qu’avec la nouvelle loi des hydrocarbures attendue pour 2019, il y aura beaucoup de partenaires qui participeront avec nous dans le domaine de l’exploration, ce qui nous permettra d’augmenter nos capacités de production. Il considère en outre que l’élaboration en 2018 de la stratégie SH 20-30 comme un grand acquis. Concernant le mégaprojet d’exploration du phosphate de Tébessa, il dira que Sonatrach est dans l’attente de la mobilisation par son partenaire chinois d’une technologie spécialisée dans le domaine.

A une question au sujet de la baisse des prix du pétrole, M. Ould Kaddour a indiqué que les Etats-Unis et l’Arabie saoudite sont en train «d’inonder le marché» ce qui a induit un recul des prix. Il considère qu’il est du rôle de l’Opep d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande pour une stabilisation des prix entre 70 et 80 dollars le baril. Karim Aoudia