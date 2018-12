RÃ©vision du tarif dâ€™Ã©lectricitÃ© : Pas Ã  lâ€™ordre du jour

Le ministre de l’Energie a annoncé le lancement prochain d’un guide technique relatif à la distribution des énergies (gaz, électricité…), un outil dont l’absence a été souvent à l’origine de contre-performances individuelles et collectives.

Présidant, hier, le première rencontre nationale des cadres dirigeants de l’ensemble des société du groupe Sonelgaz, tenue au centre de formation de Ben Aknoun (Alger), Mustapha Guitouni a fait savoir que la finalisation du guide technique et sa mise à disposition à tous les acteurs va constituer une source de valeur ajoutée, une source de «plus» de performance à tous les niveaux de l’organisation de la distribution. «C’est un patrimoine précieux qu’il faudra savoir sauvegarder et s’assurer de sa bonne pratique tous les jours», a-t-il indiqué. Dans le même ordre d’idées et dans les mêmes perspectives, des notes circulaires dans les domaines techniques électricité, gaz, ressources humaines, communication, HSE et commercial ont été promulguées et auxquelles se sont attelés plus de 150 personnes actives en retraite depuis septembre 2017 à novembre 2018.

Selon le premier responsable du secteur de l’énergie, la diffusion du guide technique et des autres circulaires doivent être consolidés par un programme de formation «pertinent» qui permettra d’avoir des répercussions «positives» sur les objectifs visés en matière de satisfaction de la clientèle par une desserte énergétique de grande qualité et de moindre coût. L’objectif principal de cette rencontre est de marquer la consécration de l’aboutissement de travaux engagés, il y a plusieurs années pour doter les activités techniques au cœur des métiers de la distribution de référentiels de haute qualité. Ces référentiels devraient améliorer substantiellement et durablement les performances des activités de distribution de l’électricité et du gaz exercées sous le régime de concessions confiées aux sociétés de distribution issues de la transformation de Sonelgaz. M. Guitouni a rappelé que la distribution a fait l’objet depuis 2004 d’une réorganisation «majeure» dont la mise en œuvre s’est accompagnée de plans d’investissement et de plans de ressources humaines de recrutement et de formations d’une envergure «inégalés» dans l’histoire de Sonelgaz. «Les emplois ont été revalorisés et le processus de leur pourvoi inventif et transparent», a-t-il signalé.

L’évolution des performances de la distribution a fait, également, l’objet d’un suivi rigoureux et permanent au plus haut niveau du groupe. D’ailleurs, le ministre a indiqué que plusieurs audits ont été réalisés et des rencontres nationales ont été régulièrement organisées pour débattre et arrêter des plans d’action pour agir sur les insuffisances, notamment les taux de perte et les créances ainsi que sur les programmes de modernisation de la distribution. «Ces efforts, consentis sur plus d’une décennie, visent à répondre à l’exigence du Président de la République de voir tout le territoire algérien, au Nord comme au Sud, bénéficier équitablement de la dynamique d’investissement afin d’améliorer les conditions d’exercice du service public», a-t-il expliqué en renouvelant son appel à la société de distribution de rester «mobilisée» pour un service de «qualité» sur l’ensemble du territoire au bénéfice du citoyen algérien. «Vous constituez la locomotive du développement. Votre objectif est de satisfaire la clientèle par une fourniture des deux énergies dans les standards internationaux», a-t-il insisté. Le ministre de l’Energie a indiqué que «Sonelgaz est une société de l’État, mais ce n’est pas à elle de définir la politique des prix de l’électricité. Elle doit transmettre ses doléances à l’État et c’est ce dernier qui a les prérogatives de prendre une telle décision», a-t-il tranché. Cependant, il a réitéré son appel aux citoyens pour «rationaliser» leur consommation de gaz. «La consommation actuelle interne est énorme. Sonatrach consomme 30 milliards de mètres cubes. On peut économiser dix fois ce qu’on peut exporter», a-t-il fait remarquer.

M. Guitouni souligne que l’Algérie regorge de richesses «inestimables» dont l’extraction nécessite un coût que Sonatrach ne peut supporter seule. «Les grandes entreprises s’intéressent à notre pays. La nouvelle loi sur les hydrocarbures est flexible et permet aux étrangers de travailler en Algérie dans l’esprit gagnant-gagnant», a-t-il noté. Le ministre a estimé que les résultats de l'accord sur la baisse de la production entre l'Opep et ses partenaires non-Opep seront palpables à la fin du premier trimestre 2019. «Les prix du pétrole connaîtront, avant avril prochain, une hausse oscillant entre 65 et 70 dollars/baril», a-t-il ajouté.

Les membres de l'Opep se réuniront avec les pays producteurs non-Opep en avril 2019 pour évaluer l'impact de l'accord sur la baisse du marché, a fait savoir le ministre, ajoutant que «si la situation exige une nouvelle baisse, nous le ferons». Considérant qu'un prix de 65 à 70 dollars/baril était «correct» aussi bien pour les producteurs, les investisseurs que pour les consommateurs, M. Guitouni a relevé un ralentissement de la demande sur le marché mondial en raison de plusieurs facteurs, dont la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Sarah A. Benali Cherif