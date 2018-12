SociÃ©tÃ© de fabrication de vÃ©hicules de Tiaret : Livraison de 645 unitÃ©s de marque Mercedes Benz

Quelque 645 véhicules de marque Merceds Benz ont été livrés à diverses institutions et entreprises nationales, hier, au siège de la Société algérienne de fabrication de véhicules SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale.

Le directeur général de la SAFAV-MB, Karim Kherroubi, a précisé que 206 véhicules ont été destinés à la Direction centrale du matériel de l’Armée nationale populaire (ANP), 220 autres à la direction générale de la Gendarmerie nationale (DGSN), 30 autres à la direction générale de la Protection civile et 175 bus de transport scolaire ont été commandés par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Les véhicules restants sont destinés deux aux entreprises relevant du groupe Sonatrach et aux directions de l’administration locale (DAL) des wilayas de M’sila et Nâama. Intervenant à cette occasion, le même responsable a souligné que la SAFAV-MB a développé en 2018 plus de 30 types de véhicules dont des tout-terrain Sprinter pour le transport de personnes d’une capacité de 24 sièges, des fourgons blindés pour le transport de fonds et des véhicules de froid et autres selon la demande des clients.

Selon M. Karim Kharoubi, la production et les ventes de cette année ont augmenté de 20 % par rapport à celles de 2017 ou il a été procédé à la production et vente de 5.000 véhicules en 2018. Pour l’année prochaine, il est prévu de développer d’autres types de véhicules et la production et commercialisation de plus de 5.000 véhicules comme il est prévu de développer le service après-vente. Une convention de livraison de ces véhicules a été signée par M. Djamel Mahiout, directeur de la Société algérienne de commercialisation et des services après-vente relevant du MDN ainsi que par des représentants de différentes institutions et entreprises concernées par cette livraison, en présence du général Smail Krikrou, président du Conseil d’administration de la SAFAV-MB.

Dans son intervention, M. Djamel Mahiout a souligné que le réseau de distribution et du service après-vente sera élargi et présent dans les 48 willayas du pays afin de en vue de se rapprocher de la clientèle et d’assurer la maintenance des véhicules, précisant que les produits sont garantis durant deux années. La Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) a produit, depuis sa création en octobre 2014, plus de 14.600 véhicules de différents types.