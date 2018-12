hebergement chez lâ€™habitant : une formule gagnante

Musée de la préhistoire à l’air libre, le sud algérien est un site du patrimoine mondiale, il offre un témoignage unique des grandes civilisations nées mêmes avant la construction des pyramides, entre les labyrinthes géants de pierre et de lits de cours d’eau disparus, des dizaines de fresques et de sculptures sur pierres racontant aux touristes l’histoires des civilisations néolithiques et leurs croyances.

Une véritable expédition saharienne, qui conduira le voyageur à travers de magnifiques paysages témoins de la naissance même de l’homme, à la recherche d’œuvres art créée à différentes période de paléolithique à la période néolithique. Les touristes étrangers restent subjugués par Les régions de Taghit, les Ksour du nord, El Ouata et Béni Abbès, connues pour la beauté de leurs sites touristiques et naturels par les splendeurs mystérieuses du Sud. Le nombre des touristes étrangers en Algérie a augmenté de 15% cette année, il est attendu prés d’1.6 million en 2020.

Qu’en est-il du touriste algérien ? L’Algérie est élue parmi les 10 plus beaux pays du monde pour sa diversité naturelle, ses paysages pittoresques, sa verdure, ses plaines et son désert. Pourquoi alors plus de 3 millions d’Algériens vont ailleurs passer leurs vacances ? Ces essaims de touristes emportent avec eux, selon les estimations des experts du domaine du tourisme, quelques 3 milliards de dollars. Pourquoi les différents intervenants du secteur n’ont pu attirer ce nombre important de touristes qui auraient pu passer leur séjour en Algérie. «Les raisons de ce rush sont multiples : manque d’hôtels induisant un déficit de lits, manque de professionnalisme et de culture touristique, environnement sale, non valorisation des sites touristiques…», nous répondra M. Sahraoui, gérant d’une agence de voyage a Bab Ezzouar. «Si les Algériens vont à l’étranger c’est pour changer d’air, se sentir en vacances et trouver des services de qualité qu’ils ne trouveront pas chez nous où les offres sont parfois deux fois plus chères», renchérit-il



Le tourisme local n’arrive pas à se vendre !



L’Algérie a-t-elle les capacités d’accueil nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par les touristes locaux ? Non ! répondront les responsables du tourisme qui reconnaissent le retard accumulé dans les structures d’accueil et le manque flagrant d’hôtels et de sites de réception des touristes. Les chiffres sur le nombre de lits dont dispose l’Algérie font état de seulement 40.000 lits, par rapport à des besoins estimés à 200.000 lits.

Ces statistiques font ressortir un déficit de plus de 150.000 lits. Et selon les estimations de spécialistes du secteur le potentiel de tourisme local est de 2 millions d’Algériens désireux de découvrir leur pays. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Le nouveau mode de prise en charge des visiteurs qui se rendent en masse dans le Sud algérien pendant les fêtes de fin d’année a, non seulement été bien accueilli par les touristes eux mêmes, mais aussi par les hébergeants qui découvrent une ressource d’argent inestimable.

En effet, le concept de tourisme local chez l’habitant, est nouveau en Algérie, et a de forte chance de connaître dans les années à venir une évolution conséquente. La formule consiste a l’aménagement de chambres d’hôtes chez l’habitant en vue d’accueillir les touristes et leur offrir le gîte avec toutes les commodités à l’intérieur de l’habitation, le couvert et la protection morale et physique, condition sine qua non de la réussite de ce projet. Il s’agit là d’une activité d’hébergement, améliorée, par des particuliers n’ayant pas la qualité de professionnels de l’hôtellerie auprès d’autres particuliers consommateurs.

Ces chambres sont des logements aménagés dans la résidence principale de l’hébergeant. Elles présentent un cadre agréable et chaleureux. L’accueil des touristes est assuré de manière permanente par le propriétaire, qui est en mesure d’apporter toutes informations utiles sur les ressources touristiques ou de loisirs de la région avec toutes les attentions souhaitables permettant la facilité du séjour et la connaissance du pays. La prestation de chambre d’hôte comprend la nuit, le petit déjeuner, et, est complétée par «la table d’hôte». C’est une activité de restauration offrant un menu composé «d’ingrédients de préférence du terroir» consommé à la table familiale et réservé exclusivement aux hôtes hébergés. Véritable alternative à l’hôtellerie classique, le logement touristique chez l’habitant constitue pour les responsables du tourisme une belle aubaine pour pallier le déficit enregistré en matière d’infrastructures d’hébergement face à la demande croissante des touristes locaux. A ce manque de lits, s’additionne le manque de professionnalisme des acteurs touristiques. Les témoignages sont unanimes de dire que «l’accueil et la qualité du service sont médiocres».



Agences de voyages décriés…



Des pèlerins escroqués par des agences de tourisme qui ne leur ont pas livré leurs visas alors qu’ils les ont payés. Des Algériens plumés par des agences de voyage après leur avoir promis monts et merveilles… Des témoignages accablants d’escroquerie de la part d’opérateurs qui exploitent le marché du tourisme local sans aucune compétence professionnelle avérée. Pour M. Saïd Boukhelifa, président du Syndicat national des agences de voyages (Snav) «Il faudra sévir rapidement et implacablement contre les agences de voyages et autres bureaux d'affaires, parasitaires, roublards, voire des escrocs.

Le métier d'agent de voyages est noble. On ne vend pas du rêve, des couleurs ou de la fantasmagorie. On ne vend pas des frigos, des climatiseurs, des téléviseurs ou autres objets. On traite de la matière humaine, délicate, fragile. Il est, donc, «criminel» d'envoyer un groupe de touristes à l’aventure à des milliers de kilomètres de chez eux, en leur présentant un package de rêve dont le contenu sera cauchemardesque, une fois sur place.» Lors de l’une de ses sorties médiatique, M Boukhlifa avait afirmé que le SNAV était résolu a assainir ses rangs. «Nous ne voulons plus de brebis galeuses dans nos rangs. Et nous allons dénoncer toute agence réfractaire à la loi. Il appartient, à ce titre, aux services du ministère du Tourisme de faire appliquer la stricte réglementation et de prendre les sanctions qui s’imposent contre tous les réfractaires, tels que la fermeture d’une agence pour six mois ou le retrait définitif de l’agrément. Le Snav est disposé à collaborer avec le ministère pour apporter sa contribution éradicatrice de tous les éléments nuisibles et dangereux pour la corporation et pour la clientèle nationale. Aujourd’hui, ce sont à peine 120 agences de voyages, dont la majorité opérant dans le Sud du pays, qui sont professionnelles, sur les 2.400 agences agréées, soit un taux de 5%.En d’autres termes, plus de 90% des agences existantes se doivent de revoir leur copie, sinon disparaître pour ne plus parasiter le métier. Car la destination Algérie ne peut se développer que par le professionnalisme et l'intégrité. Il faudra battre le fer tant qu’il est chaud. C’est-à-dire, sévir dès qu’il le faut et là où il le faut».



Quelle «recette» pour relancer la destination Algérie ?



«Premièrement, revoir la politique d'investissement qui a tendance à privilégier la quantité et non la qualité. Les hôtels privés, construits ces dernières années, ne sont pas homologués à recevoir un tour-operator étranger, ni dans sa brochure ni sur son portail internet. Il faudra, donc, revoir la carte pédagogique touristique et s'adapter aux exigences de l'industrie touristique et hôtelière mondiale qui est en constante évolution. À la fin, revoir notre politique extérieure de communication et promotionnelle. Il faut cibler les salons et faire des études de marchés à travers le monde pour dénicher les marchés des pays possédant un potentiel clientèle susceptible d'être attiré par notre tourisme, notamment saharien et culturel. Il faut, en outre, une approche marketing. Il faut absolument savoir se positionner et faire en sorte de dégager une image de marque qui repose sur une identité» ce sont là les propositions de M. Said Boukhelifa, président du Syndicat national des agences de voyage. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud affirme quant a lui qu’a partir de 2019, le secteur du tourisme verra l’émergence de «stations balnéaires, complexes touristiques, centres de thermalisme et parcs de loisirs de grande envergure permettant de booster l’activité touristique de l’intérieur et de l’extérieur du pays», a estimé le ministre, évoquant également «l’élaboration d’études de marketing en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la mise en œuvre de programmes de promotion et de vulgarisation en vue de faire connaître le potentiel touristique de l’Algérie et l’initiation de nouvelles actions pour le soutien au tourisme interne et l’encouragement des citoyens à passer leurs vacances dans leur pays».

Mettant l’accent sur l’impératif de «hisser les prestations au niveau des normes internationales», le ministre a qualifié la formation de «pierre angulaire» du programme de développement touristique, rappelant que «plus de 100 centres relevant du secteur de la Formation professionnelle dispensent des formations dans les métiers du tourisme et de l’hôtellerie outre 16 instituts dédiés exclusivement à ce domaine».

En conséquence, un changement de braquet dans la politique touristique est plus que nécessaire. Sauver l’artisanat, protéger le patrimoine archéologique, rendre nos villes plus attrayantes, conserver une politique de loisirs, améliorer nos transports, renforcer la sécurité partout, promouvoir la gastronomie et l’habit traditionnel algérien, sortir le tapis de Ghardaïa du néant dans lequel il se trouve, rendre nos banques agréables, installer le wifi partout, voila un programme plus qu’alléchant pour sortir le tourisme national de sa régression.

F. L.