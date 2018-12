RÃ©veillon au Sahara : Nouvelle destination des algÃ©riens

Le Sahara s’est imposée ces dernières années comme la destination préférée des Algériens pour fêter la fin d’année. Et pour cause, le Sud recèle de lieux envoûtants qui abritent plusieurs programmes dédiés au passage à l’an 2019. Des centaines d’Algériens ont donc opté pour le Sud algérien pour passer quelques jours de vacances d’hiver et, par là même occasion, les fêtes de fin d’année. La région de Béni Abbès et particulièrement Taghit, ainsi que Timimoun sont investies de touristes locaux et dans une moindre mesure d’étrangers.

Il y a même saturation. Les agences de voyage que nous avons approché n’ont plus rien à offrir. Hôtels complets, maisons d’hôtes saturées même les khaimas affichent complet. Tout est déjà plein. «Depuis début décembre tout est «booké». Les clients qui se présentent chez nous, pour une éventuelle réservation, repartent déçus.

«La demande dépasse l’offre» nous dira le gérant d’une agence de voyage a Dely Ibrahim. Et pour cause ! Le plan de vacances en valait vraiment la peine tant les paysages qu’offre le désert algérien sont sublimes et les activités proposées (ski de sable, quad, ballades à dos de chameau, traversée des dunes en véhicules tout terrain…) sont multiples. Parmi eux : Cap sur Béchar. Les agences proposent une escapade au cœur du désert algérien, du 28 décembre au 2 janvier 2019 dans des oasis à couper le souffle.

En effet, le séjour se partagera entre Taghit surnommée l’Enchanteresse et Béni Abbès. Et le programme s’annonce riche, puisqu’il comprend : une ascension du Baroun, une visite du ksar de Taghit, une randonnée sur la falaise Béni Ouarou. A cela s’ajoute une dégustation de repas traditionnels et des soirées musicales. Compter 52.800 DA par adulte et 37.300 pour un enfant de 5 à 12 ans. Direction l’oasis rouge. Timimoun, surnommée l’Oasis rouge, est un paradis caché entre les dunes de sables et une large rivière de palmiers.

Les agences proposent de découvrir ce lieu paradisiaque et reposant. Elles organisent ainsi un petit voyage du 28 décembre au 2 janvier 2019, à 48.000 DA. Exploration de l’extrême Sud, une escale de sept jours au Tassili afin de découvrir la vie des Touaregs. Tarif par adulte 77.000 DA.

Une simple comparaison des prix et les packages entre les offres pratiquées sur les destinations préférées des Algériens et l’offre disponible au niveau local, on constate que l’écart est énorme.

