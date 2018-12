RÃ©veillon : Le Â«virtuelÂ» pour souhaiter la bonne annÃ©e

Le Nouvel an, c’est aussi, ces vœux aux parfums de bonheur qui «coulent» à flot pour inonder la famille, les proches et toutes les personnes qu’on aime d’amour. Le réveillon a un sens bien unique. C’est avant tout partager sa joie et même l’exporter pour atteindre les cimes de la chaleur et de l’affection. Toutes les voies mènent à cet objectif, au goût, pas comme les autres, sans doute, du moins pour certaines personnes qui tiennent à terminer l’année avec une note d’optimisme et d’espoir, ou tout simplement en beauté. En effet, le Nouvel an, est marqué, surtout, par ces messages «décorés» de mots gentils et doux, ces cadeaux, bien emballés et ficelés et ces bouquets de fleurs, sélectionnés, avec un génie du beau exceptionnel, pour faire plaisir à tous ceux qui comptent à nos yeux.

A chacun sa manière de présenter ses vœux, certes, mais la morale dans tout cela reste, sans doute, cet amour qu’on porte dans nos cœurs, ce respect profond voué à ceux qui nous entourent. Aujourd’hui, le dernier jour de l’année en cours est une grande fête et il ne faut certainement pas oublier ceux qui ne sont pas là, et qui se trouvent loin de nous, à des centaines ou même des milliers de kilomètres, pour partager avec nous toute la joie procurée, par un événement pareil. La technologie, comme toujours, court à notre secours, pour transmettre nos vœux de bonheur, en une fraction de seconde, aux destinataires. La notion de l’espace et du temps perdent leur sens, avec le numérique qui a pignon sur les moyens de communication, de plus en plus diversifiés.



Les vœux se modernisent



Les Algériens ont pris la locomotive de la modernité pour devenir, eux aussi, friands des nouveaux moyens de communication. Et en cette fête du réveillon, on exprime, les meilleurs sentiments de bonheur. Ils ne sont plus exprimés, comme autrefois, par ces cartes de bonne année, vendues sur toutes les places d’Alger, envoyées, via les bureaux de poste, vers tous les pays, ou encore utiliser tout simplement le téléphone fixe, quand on arrive à joindre au bout du fil, notre correspondant. Ces procédés s’avèrent, en effet, très archaïque, avec l’informatique, transformé en technologie qui efface les distances. Facebook et autres réseaux sociaux, le Skype pour ne citer que ces belles inventions, se sont imposés pour remplacer les vieilles méthodes de communication entre les individus.

C’est ainsi que la Toile est utilisée, à bon escient, au même titre que la téléphonie mobile pour passer des vœux du Nouvel an, en un clic. Il faut dire que l’outil Internet ne se contente pas seulement d’émettre des messages, mais également de proposer une panoplie de formules avec des couleurs, des formes et graphismes évocateurs de la grande fête.

Nul besoin de faire le tour de la ville pour trouver une carte de bonne année ou encore attendre des jours ou peut-être des mois, avant que cette dernière n’arrive à destination, puisque Facebook, ou encore le skype font carrément l’affaire et s’occupent de tout, en quelques secondes. Aujourd’hui, les amateurs du progrès ne peuvent que s’incliner devant cette technologie, à portée de main qui permet de communiquer facilement avec leurs proches, sans se déplacer et sans peine. Lila, mère de famille, estime que le skype est la plus belle invention du siècle puisqu’il lui donne la possibilité de contacter son fils parti en France, pour terminer ses études. «C’est dur d’avoir un membre de la famille, à des kilomètres de soi, heureusement que je communique avec lui, tous les jours, via le Skype, cela fait deux ans que l’on s’appelle par Skype», avant d’ajouter que je vais bien sûr l’appeler pour lui souhaiter bonne année, le 31 décembre, pour lui dire combien il nous manque.

Il faut signaler par ailleurs que si la technologie, facilite le contact et se charge même de choisir les contenus des messages écris, à envoyer, il n’en demeure pas moins pour autant, que les mots qui ne sont autres que du copier-coller, perdent très souvent leur signification, comparé au passé où les mots et les cartes de vœux, sont choisis par leurs auteurs, c'est-à-dire l’envoyeur, ce qui donnent plus de chaleur à ces derniers. C’est l’avis, en tout cas, de ce septuagénaire qui se rappelle la belle époque où les gens veillaient à tout ce qu’ils écrivent, à la virgule près. «Chaque lettre sortait du cœur, avec ces belles cartes de bonne année qui se font rares, de nos jours», expliquera-t-il.

Autres temps, autres mœurs ! Le progrès chamboule nos habitudes et notre mode de vie et même la chaleur entre personnes a tendance à devenir de plus en plus virtuelle.

Samia D.