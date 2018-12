FÃªte de fin dâ€™annÃ©e : Dispositif sÃ©curitaire spÃ©cial

La direction générale de la Protection civile (DGPC) a mis en place un «important dispositif de sécurité» en prévision des festivités à l'occasion de la célébration du nouvel an 2019, indique un communiqué de la Protection civile.



«La direction générale de la Protection civile a mis en place un important dispositif de sécurité pour le bon déroulement de cet évènement, notamment par le renforcement des effectifs d'intervention de la Protection civile au niveau des diverses unités opérationnelles et les postes de secours routiers», précise la même source.

«Des actions d'anticipation seront menées par des équipes mobiles de la Protection civile qui seront déployées sur le terrain au niveau des points noirs du réseau routier, des sites touristiques et des espaces publics qui connaissent des regroupements massifs de la population en cette période de l'année», ajoute-t-on. La Protection civile a lancé, dans ce sens, un appel aux citoyens «à plus de vigilance et de prudence afin d'éviter les accidents qui pourraient arriver et qui peuvent causer des dégâts matériels ou des pertes en vies humaines», exhortant les parents à protéger leurs enfants des risques et d'éventuels dangers.

Un appel a été également lancé, à cette occasion, aux citoyens à procéder à la ventilation et l'aération de leur domicile ainsi qu'à la vérification de leurs appareils susceptibles de générer des asphyxies ou explosions. La Protection civile a aussi conseillé aux usagers de la route «d'éviter la conduite en cas de fatigue et de somnolence, sous l'effet notamment de l'emprise de boissons alcoolisées surtout après la fin des festivités où les risques d'accidents de circulation sont très élevées», assurant que le numéro d'appel d'urgence de la Protection civile, le 14, reste à la disposition des citoyens 24h/24.

Le commandement de la Gendarmerie nationale (GN), a également mis en place un dispositif sécuritaire préventif spécial en prévision des festivités du Nouvel an 2019. Selon un communiqué de ce corps, «tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés à cette occasion qui coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, pour sécuriser les personnes et les biens ainsi que les réseaux routiers, par un vaste déploiement des unités de la Gendarmerie nationale au niveau des 48 wilayas, assure la même source. Le dispositif préventif et les mesures prises, en prévision de cet évènement, est précisément destiné à garantir une présence efficace des unités de la Gendarmerie nationale sur le terrain, et assurer la sécurité publique et routière. A cet effet, les lieux de rassemblement, de détente, les zones touristiques, les hôtels, les stations ferroviaires, les stations de bus, seront soumis à un contrôle permanent. Ce dispositif offrira, par ailleurs, une meilleure fluidité de la circulation et la surveillance des axes routiers, notamment aux entrées des agglomérations et leurs alentours, par des actions, axées sur la sensibilisation des usagers de la route, sur la nécessité de se conformer aux règles de bonne conduite. Dans le cadre de ce travail de proximité, destiné à assurer un service public de qualité, le commandement de la Gendarmerie nationale, rappelle que le numéro vert, 10-55 et les sites électroniques Tariki.dz3 et https://ppgn.mdn.dz de pré-plainte, restent constamment opérationnels. Pour rappel, la sûreté nationale a indiqué samedi avoir mobilisé 80.000 éléments à l’occasion des vacances scolaires d’hiver et des fêtes du Nouvel An, afin de garantir la quiétude des citoyens. La mise en place de ce dispositif vise à permettre de célébrer le passage à l’année 2019 dans la joie et la tranquillité et de passer des vacances d’hiver en toute sécurité, mettant en évidence le fait que les 80.000 éléments de la sûreté nationale «veilleront scrupuleusement à l’application de ce dispositif» en s’assurant de la sécurisation des différentes infrastructures, lieux et espaces devant accueillir les citoyens, dont des familles.

Salima Ettouahria