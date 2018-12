Kemal Agsous, prÃ©sident de la Bourse AlgÃ©rienne de Sous-traitance et de partenariat Ã  El Moudjahid : Â«Lever toutes les contraintesÂ»

Dans cet entretien, M. Agsous revient sur l’actualité de la sous-traitance dans le secteur industriel. Il soutient que l’Algérie dispose toujours des moyens et de toutes les potentialités pour développer davantage ce créneau.



El Moudjahid : La sous-traitance a une part marginale dans le développement industriel ; pourquoi ?

M. Agsous : Ce constat est attesté par les chiffres qui indiquent que la part de l’activité industrielle en Algérie sur le PIB n’est que de 6% et la part de la sous-traitance ne représente que 10% de l’activité industrielle, ceci montre bien la liaison étroite qui existe entre le développement industriel et la sous-traitance industrielle. L’histoire de notre industrie montre que cette activité a atteint son apogée en 1980, avec une part de l’industrie dans le PIB de 20%. Ce déclin de l’activité industrielle dû aux crises économiques successives et des orientations de politiques économiques au profit du secteur commercial a entraîné la chute de l’activité de sous-traitance, avec la disparation de plusieurs centaines de PME.



Qu’est-ce qu’il y a lieu de faire de façon concrète pour rattraper ce retard ?

De façon concrète et pour rattraper ce retard dans le niveau d’intégration du développement industriel national, un certain nombre de mesures peuvent être avancées et qui ont déjà requis le consensus des principaux acteurs opérant dans la sous-traitance industrielle, que ce soit en tant qu’entreprises, institutions ou experts. Sans être exhaustif, on peut citer quelques mesures parmi les plus importantes : Fluidifier les relations donneurs d’ordres et sous-traitants par des conventions-cadres de sous-traitance et de partenariat. Ces conventions vont permettre une meilleure connaissance des entreprises entre elles, de privilégier des relations sur le moyen et long terme ; à même de sécuriser les investissements des receveurs d’ordres et de stabiliser les sources d’approvisionnement pour les donneurs d’ordres. Mettre en application les textes déjà pris pour encadrer et encourager la sous-traitance industrielle (voir la loi 17.02 de janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la PME). Réorganiser le secteur industriel et développer une stratégie de recentrage sur le métier, ce qui permettra aux entreprises d’élaguer les activités dont elles n’ont pas la maîtrise au profit de PME et ce, dans une perspective d’optimisation des coûts de production. Encourager la mise à niveau des entreprises par une utilisation plus efficace des mécanismes d’assistance déjà existants (ANDPME, Fonds de compétitivité…). Encourager par une aide financière la recherche et développement (RD) dans les entreprises et l’appui à la création de services d’engineering et de conseil à l’industrie indispensable à l’accompagnement du développement des activités industrielles. Permettre des financements bancaires appropriés à l’activité de sous-traitance industrielle. Permettre un accès moins bureaucratique au foncier industriel.



Le nombre des entreprises qui activent dans ce domaine demeure toujours faible,est-ce que ce résultat, selon vous, ne confirme pas l’échec de la stratégie d’intégration ?

Il est vrai que les pouvoirs publics encouragent, aujourd’hui, le développement des PME activant dans la sous-traitance industrielle à travers un certain nombre de mécanismes incitatifs fiscaux et parafiscaux et de mesures d’accompagnement à tous les stades de leur développement (création, croissance, pérennité). C’est notamment tout le sens de la nouvelle loi (n° 17.02 de janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la PME) et qui consacre un chapitre à la sous-traitance industrielle et les mécanismes incitatifs pour l’encouragement de cette activité. L’évaluation de toutes ces politiques et mécanismes ne nous permet pas aujourd’hui de conclure à l’échec du processus d’intégration nationale.

A notre avis, une évaluation objective pourra se faire dès que l’ensemble des mécanismes et mesures incitatives inscrits dans les textes et règlements actuels seront complètement mis en place. Il faut signaler que l’ensemble de ces politiques

« d’import-substitution » d’utilisation des capacités de production nationales et d’encouragement de la production nationale sont récentes et leurs effets sur le développement d’une industrie intégrée sont attendus sur une période de moyen et long terme (3 à 5 ans). Il faut signaler aussi que, sous certains aspects, la lenteur constatée dans la mise en œuvre de certains textes de loi peut conduire à la remise en cause partielle des objectifs d’intégration nationale.



Les groupes industriels importent environ 70% d’intrants. Justement, pour renverser cette tendance à l’avenir, vous avez insisté sur la nécessité d’aller vers le gré à gré simple, plus d’explication ?

En effet, il y a lieu d’arrêter cette véritable saignée de notre économie que constituent les importations d’intrants par les groupes industriels, alors que les capacités de production dans le tissu de sous-traitance peuvent répondre en grande partie aux besoins. Ceci est d’autant plus vrai que l’une des grandes orientations de politique industrielle arrêtée par les pouvoirs publics consiste à mener une politique dite « d’import-substitution ». Un des mécanismes pouvant répondre à cet objectif serait d’utiliser dans les procédures d’approvisionnements de ces groupes industriels le mécanisme du gré à gré simple entre les entreprises nationales (publiques ou privées) dans les relations commerciales. Ce mécanisme essentiel permettra d’éviter les appels d’offres qui, pour différentes raisons et souvent à tort, excluent les PME nationales qui peuvent pourtant être des partenaires fiables.

A ce sujet, il faut rappeler à tous les opérateurs activant dans le domaine de la sous-traitance industrielle qu’une résolution du Conseil des participations de l’Etat datée du 7 octobre 2012, relative au dispositif de contrôle externe et procédures de passation des marchés des EPE, stipule en son point 6 traitant du dispositif dérogatoire pour les marchés en gré à gré, que : « Dans le cadre de la promotion de la sous-traitance industrielle nationale, les EPE sont autorisées, moyennant des conventions de partenariats et de sous-traitance, à contracter avec des sous-traitants nationaux (publics et privés) des marchés selon la procédure de gré à gré simple ». Certains donneurs d’ordres connaissent cette résolution, mais ne l’appliquent pas, compte tenu du climat de suspicion qui entoure encore chez nous l’acte de gestion. C’est encore une contrainte majeure à lever pour libérer la créativité et la prise de risque inhérente à toute activité industrielle.

Entretien réalisé par Makhlouf Aït Ziane