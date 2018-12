Circulation des marchandises au niveau des zones frontaliÃ¨res terrestres : Nouvelles mesures

La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes obéit désormais à une autorisation de circuler, délivrée dans un délai maximum de 48 heures suivant la date de dépôt du dossier de demande de l’autorisation de circuler, par le transporteur de ces marchandises, auprès des services concernés.

«Les besoins en marchandises soumises à autorisation de circuler, au niveau des localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre, sont repris sur un état trimestriel établi par les services du wali territorialement compétent », précise, dans ce sens, le décret exécutif n° 18-300 du 26 novembre 2018. Aussi, indique le texte censé renforcer les mesures déjà en vigueur, « l’autorisation de circuler est délivrée au commerçant installé en dehors des wilayas frontalières terrestres et exerçant l’activité d’approvisionnement de ces wilayas, sous réserve d’y disposer de dépôt déclaré aux services compétents et dûment constaté ». L’autorisation en question doit accompagner les marchandises concernées durant toute la durée du transport, précise le décret. Cependant, « les déclarations en douane peuvent tenir lieu d’autorisation de circuler, sous réserve qu’elles reprennent les indications prévues pour l’autorisation de circuler », indique le décret. Il est stipulé, dans le même contexte, que tout refus de délivrance de l’autorisation doit être impérativement signifié et justifié par écrit, dans un délai de 4 jours maximum après la date de dépôt de la demande d’autorisation. A ce propos, le décret souligne que « le transporteur, ayant des antécédents en matière de non-respect de destination des marchandises, ne bénéficie plus d’autorisations de circuler ». La liste des marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées de l’autorisation, ainsi que les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministère des Finances, indique le texte. A ce titre, dans le cas où « les marchandises soumises à l’autorisation de circuler sont transportées par les nomades, les quantités dispensées sont fixées au double des tolérances accordées aux autres transporteurs ». Autre précision, « les entreprises de production, établies dans la zone terrestre du rayon des douanes et sollicitant un nombre consistant d’autorisations de circuler, peuvent solliciter l’octroi d’un contingent global périodique qu’ils utilisent sous leur responsabilité », spécifie, par ailleurs, le décret. Dans le sillage de ces mesures, et une fois arrivé à destination, « le transporteur doit, dans le délai de route fixé dans l’autorisation de circuler, présenter les marchandises au service des douanes le plus proche du lieu de leur livraison, pour le constat de l’arrivée des marchandises et le contrôle du respect des obligations liées à l’autorisation ». Toutefois, « lorsque la localité est dépourvue d’un service des douanes, le transporteur doit présenter les marchandises au siège de l’un des services dont relèvent les agents cités par l’article 241 du Code des douanes ».

D. Akila