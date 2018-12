Yennayer 2969 : Riche programme

Un riche programme d’activités culturelles et sportives a été préparé par la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou en collaboration avec les directions de l’exécutif de wilaya et les établissements sous tutelle à l’occasion de la célébration de Yennayer, jour de l’An amazigh qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année, décrétée fête nationale, chômée et payée. Pour cette année, la célébration de cette journée nationale sera marquée par des activités à la hauteur de cette décision historique visant la réconciliation de notre pays avec son identité millénaire.

Ce riche programme de célébration de Yennayer 2969 mais aussi du 1er anniversaire de son introduction dans la nomenclature des fêtes nationales s’étalera du 7 au 13 janvier prochain, soit une semaine d’activités toutes dédiées à la culture nationale amazighe, selon le programme de célébration rendu public par la direction locale de la culture. « Yennayer: une référence nationale, historique et mémorielle», tel est le thème choisi pour la célébration de ce premier anniversaire de l’institutionnalisation de cette journée de tout temps célébrée avec faste et dans la communion la plus parfaite par les algériens à travers les quatre coins du pays. Des expositions mettant en exergue les richesses et potentialités culturelles et patrimoniales de l’Algérie à travers des objets de l’artisanat, les produits de terroirs, les arts culinaires, les habits traditionnels (la robe, le Burnous…), des démonstrations de préparations de repas traditionnels, comme le couscous de Yennayer, qui seront suivies de Waada durant laquelle les citoyens partageront dans la convivialité un somptueux couscous sont là deux activités habituelles au programme de ces festivités commémoratives de cette journée de Yennayer. D’autres activités aussi intéressantes les unes que les autres sont aussi au programme de ces célébrations de cette journée nationale, notamment des exhibitions sportives, des défilés, des carnavals, des champs, réalisations des fresques et autres tags à travers la ville de Tizi-Ouzou. En sus de ces activités, des rencontres scientifiques sur l’histoire de cette journée de Yennayer qui remonte à plusieurs siècles sont aussi prévues par la direction de la culture qui a par ailleurs déployé d’énormes moyens pour célébrer dans la convivialité et la communion la plus parfaite cette journée de Yennayer. Entre autres activités au programme de cette semaine culturelle figure le marché de Yennayer qui se tiendra du 7 au 11 du même mois au niveau des placettes de l’ancienne mairie et de l’olivier à l’initiative des directions des services agricoles, du tourisme et de l’artisanat et de la chambre de l’artisanat et des métiers. Des produits de l’artisanat, notamment la poterie, vannerie, costume traditionnel, bijoux, tapis, forge ainsi que des produits agricoles et culinaires y seront exposés et proposés à la vente en cette occasion. Il y aura également de très riches sur le patrimoine culturel national avec la participation des musées nationaux, des objets de l’artisanat, des livres avec la participation des partenaires institutionnels : HCA, CNRPAH, CNPLET, CNRA et des maisons d’édition au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri et son annexe d’Azazga ainsi qu’au centre culturel Matoub Lounes à Ain El Hammam. Des projections de films documentaires et sur l’histoire, des chorales, du théâtre, des journées d’études et des colloques ainsi que de divers ateliers sont aussi au menu de cette célébration que la direction de la culture veut qu’elle soit grandiose et à la hauteur de la dimension nationale qu’a imprimé le président de la République à cette journée de Yennayer en décidant sa constitutionnalisation comme journée nationale au même titre que les autres journées nationales fêtées dans notre pays. Un programme de proximité consistant en des expositions, conférences, ateliers pédagogiques, représentations théâtrales, spectacles artistiques et déclamation de poésie est également prévu à travers l’ensemble des localité de la wilaya et ce en collaboration avec le mouvement associatif, les collectivités locales et le soutien de la direction locale de la culture

Bel. Adrar