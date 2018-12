Formation professionnelle : Partenariat avec le secteur du tourisme

La Fédération des hôteliers (FHA) et les représentants des agences de voyages (RAV) et la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya d’Alger ont procédé, hier à Alger, à la signature d’une convention de partenariat, présidée par Mohamed Mebarki et Abdelkader Benmesaoud, respectivement, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels et ministre du Tourisme et l’Artisanat.

L’accord en question a pour objectif de définir les conditions et modalités pratiques pour la mise en place d’un partenariat dans le domaine de la formation professionnelle entre la DEFP et la fédération des hôteliers et les représentants des agences de voyages d’Alger pour la réalisation des objectifs relatifs au plan quinquennal de formation. Ce partenariat vise également à l’adaptation de la carte pédagogique de la formation professionnelle de la wilaya d’Alger aux besoins du secteur économique, notamment la prise en charge de la définition des besoins en formation nécessaire aux activités de la fédération des hôtelleries et les représentants des agences, l’actualisation et modernisation des programmes et contenus de formation selon les exigences de nouvelle technologies, le développement de la formation par apprentissage, le développement des stages pratiques en milieu professionnel, pour faire acquérir aux diplômés, et la professionnalisation et l’opérationnalité nécessaire exigée par les utilisateurs. Les domaines du tourisme et de l’hôtellerie ont besoin d’une main d’œuvre qualifiée d’autant que beaucoup de structures hôtelières (90) sont en cours de réalisation à Alger la capitale et seront bientôt opérationnelles.

Dans ce contexte, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a appelé le secteur de la formation professionnelle à accompagner le secteur du tourisme afin de promouvoir la formation et rappelé que la formation des ressources humaines qualifiées est l’une des priorités du secteur du tourisme, mais aussi la priorité du gouvernement pour concrétiser le développement économique et la création de la richesse hors-hydrocarbures. « Les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir le tourisme, à la fois en termes des facilités accordés pour l'octroi du foncier et des prêts bancaires, se sont traduits par un grand nombre d'investissements dans les domaines de l’hôtellerie et tourisme thermale hôtelier, ce qui nécessite d'accompagner la formation de ces investissements pour lesquels d'importantes sommes d'argent ont été attribuées », a indiqué Abdelkader Benmesaoud, soulignant que l'investissement dans les ressources humaines constituait la base pour relever le défi de la qualité en réponse à ce qui est énoncé dans le plan directeur du tourisme.

Pour sa part, M. Mebarki, a précisé que 26 spécialités liées aux domaines de la restauration, de l’hôtellerie, et du tourisme, ont été programmées, 15 spécialités en mode de formation résidentiel, et 11 en apprentissage, pour former annuellement pas moins de 26.000 jeunes dont 11.000 seront diplômés et affirmé que l’année 2017 a été marquée par un engouement des jeunes vers les métiers du tourisme de l’hôtellerie et de l’artisanat, avec une moyenne de 53 000 jeunes formés, dans les différents modes de formation (résidentielle, apprentissage et cours du soir).



53000 stagiaires dans le tourisme et artisanat



Selon le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, 40.000 stagiaires sont mis dans la branche hôtellerie tourisme dans les trois modes de formation alors que 13 000 dans la branche artisanat traditionnel, ainsi que 32 000 en formation continue des travailleurs au niveau local dans le cadre de conventions spécifiques d’application des conventions cadre.

Pour Alger, il a révélé que 45 établissements relevant de son secteur ont dispensé des formations pour 3740 stagiaires dont 990 en matière de formation résidentielle et 2750 en matière d’apprentissage et reconnu que les efforts de formation de la ressource humaine « restent insuffisants » compte tenu de la dynamique du marché et « travaillera à améliorer la performance du secteur dans ce domaine grâce à des efforts concertés ». Lors de la même occasion, la DFEP a également paraphé un accord avec la Direction du tourisme et de l’artisanat pour la formation des jeunes en fonction des besoins du secteur, ce qui permettra à ces jeunes de s'intégrer facilement dans les métiers du secteur afin d'éviter de former des chômeurs à des spécialités que le marché n’a pas besoin. Cette initiative intervient pour alimenter les différentes structures hôtelières de la capitale avec une main d’œuvre qualifiée, en vue de la réception de plusieurs projets dans le secteur, dont 90 hôtels en cours d’achèvement, d’une capacité estimée à 15 000 lits, ainsi que 100 autres projets hôteliers à l’étude.

Par ailleurs, l'objectif de la journée d'étude est de "développer la profession de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme" mais aussi débattre des meilleurs moyens de renforcer les compétences des travailleurs du tourisme et des établissements hôteliers, et d'écouter les responsables des hôtels et les opérateurs des différentes professions du tourisme.

Notons à la fin qu’un hommage a été rendu au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour tous ses efforts déployés dans le développement du secteur du tourisme en instruisant le gouvernement pour faire du tourisme une priorité pour le développement économique.

Mohamed Mendaci