RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION : NETTE VICTOIRE DU FLN

Les résultats annoncés par les partis politiques ayant pris part samedi dernier au renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, font ressortir la victoire du parti du Front de libération nationale (FLN) qui a remporté 29 sièges suivi du Rassemblement national démocratique (RND) avec 11 sièges.

Dans l'attente de l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel, les résultats avancés par les partis font également ressortir l'élection de 4 candidats indépendants, alors que le Front des forces socialistes (FFS) et le Front El-Moustakbel ont glané chacun 2 sièges. A la lumière de ces résultats, le FLN comptabilise désormais 55 sièges au sein du Conseil de la nation, ce qui constitue «une première dans l'histoire du parti», s'est félicité le coordinateur de l'instance dirigeante du FLN, Mouad Bouchareb, qui a indiqué, dans une première réaction, que son parti «a réalisé une retentissante victoire au niveau de 29 wilayas grâce notamment à nos militants qui croient aux valeurs du FLN et également aux militants d'autres formations politiques qui ont soutenu nos candidats malgré les sollicitations attrayantes d'autres partis concurrents». Il a, dans ce sens, noté que le FLN est la première force politique au sein de la Chambre haute du Parlement, exprimant, à cette occasion, la «disponibilité» de son parti à collaborer avec les autres formations «pour servir l'intérêt du pays».

En outre, il a fait savoir que c'est pour la première fois qu'une candidate a été élue par les urnes, en l'occurrence Mokhtaria Chentouf de la wilaya de Mascara.



M. Ouyahia pas satisfait des résultats



Pour sa part, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a indiqué qu'il n'était pas satisfait des résultats de son parti, mais les acceptait tout de même, adressant par la même occasion ses «remerciements» aux militants du RND qui ont participé aux élections «en toute transparence et avec honneur». L'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation s'est déroulée samedi, à travers l'élection par les élus au niveau des Assemblées locales (APC et APW) de leurs représentants au sein du Conseil de la nation. Ces élections ont été organisées conformément au décret présidentiel portant convocation du collège électoral. Elles ont été supervisées, pour la première fois, par des magistrats avec la mobilisation de 736 juges au niveau des 72 bureaux de vote, répartis à travers le territoire national, avec une moyenne de huit magistrats pour chaque bureau, dont quatre suppléants. Pour sa part, le Conseil constitutionnel a rappelé aux candidats à ce scrutin qu'en vertu des dispositions de l’article 130 de la loi organique relative au régime électoral, qu’ils ont le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil.

Concernant les conditions de forme, le Conseil constitutionnel a précisé que «le requérant doit être candidat à l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation dans la wilaya concernée». «Le recours doit être déposé par le candidat requérant directement auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel», selon le Conseil constitutionnel qui relève aussi que «dans le cas où le requérant délègue un représentant pour déposer le recours en son nom et place auprès du greffe du Conseil constitutionnel, il est impératif, sous peine de rejet du recours en la forme, que le dépositaire soit muni d’une délégation l’habilitant à cet effet». Le Conseil constitutionnel a, en outre, rappelé que la requête doit être présentée en langue arabe et comporter les nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant, la mention de l’APC ou de l’APW à laquelle appartient le requérant. S'agissant des conditions de fond, le Conseil constitutionnel avait précisé que le requérant est tenu d'exposer dans sa requête, l’objet ainsi que les moyens et les motifs au soutien de son recours, de joindre les documents justificatifs à l'appui de son recours, signalant que le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois jours francs, conformément à l’article 131 alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral. La dernière élection pour le renouvellement partiel des membres de la Chambre haute du parlement s'est déroulée le 29 décembre 2015. Elle avait été marquée par la victoire du FLN qui a remporté 23 sièges, suivi du RND (18 sièges), les Indépendants (4 sièges), le FFS (2 sièges) et Fadjr Al Jadid (1 siège). Le Conseil de la nation a été créé lors de la révision de la Constitution en 1996. Il est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret (2 tiers) et 48 désignés par le Président de le République dans le cadre du tiers présidentiel.



BEJAIA

Le FFS vainqueur



Les élections partiels du Conseil de la nation dans la wilaya de Bejaia ont désigné Derguini Abdenour du parti FFS nouveau sénateur qui prendra la place du sénateur sortant Brahim Meziane du même parti. Ainsi six candidats était en lice à savoir Ouari Massinissa du FLN, élu APC de Tazmalt, Bali Farid du RCD, P/APC de Fenaia, Derguini Abdenour du FFS, vice-président APW, Kherbouche Houari, indépendant, élu APC Ait Rezine, Akrour Saddek, du PST P/APC de Barbacha, et Hamour Idir du parti MEN, élu APC Adekar. L’opération de vote s’est déroulée sous la présidence de la commission électorale de wilaya présidée par un magistrat. 824 électeurs des assemblées populaires communales (APC) dont 43 de l’assemblée populaire de wilaya (APW) et en absence des 15 élus de la commune de Boudjellil, dont l’assemblée n’a pas été élue lors des élections communales et législatives de novembre 2017, ont voté à bulletin secret durant toute la journée. Certes avec 242 élus votants le FFS part favori dans cette élection. Le FLN compte 129 élus, le RCD avec 126 élus, le TAJ avec 42 élus, les indépendants avec 154 élus, le MEN avec 24 élus, le MPA avec 16 élus, le Front Moustaqbel avec 13 élus, le PT avec 02 élus, le PST avec 06 élus, le FPJ avec 3 élus et le parti Talaa El Houriat avec 02 élus. Durant l’opération de vote, la fièvre a gagné l’ensemble des candidats qui aspiraient à briguer un siège dans la deuxième chambre. Après le dépouillement qui s’est déroulé en présence des candidats et électeurs et malgré l’écart serré entre les candidats FLN et FFS, le candidat du FFS Derguini Abdenour l’emporte avec 293 voix, suivi de Ouari Massinissa du FLN avec 263 voix et en troisième position Bali Farid du RCD avec 156 voix.

M. Laouer



BECHAR

Un indépendant décroche le siège



C’est un indépendant, Gritli Larbi, qui a remporté l’unique siège au Sénat pour représenter la wilaya de Béchar. Avec 118 voix contre 66 voix pour le candidat du RND et 63 pour celui du FLN, ce candidat a ainsi décroché le siège. 8 candidats étaient en lice : 1 FLN, 1 RND, 1 MSP, 1 TAJ, 1 INFITAH et 3 Indépendants. Pour rappel, ces élections, auxquelles ont pris part 331 élus locaux APC et APW sur les 340 que comptent les assemblées, se sont déroulées dans de bonnes conditions dans l’enceinte même du siège de l’APW, sous la conduite de magistrats et greffiers qui auront d’ailleurs procédé à l’opération de dépouillement dès la fermeture de l’unique bureau de vote (à 17 heures). Une opération qui a permis d’enregistrer également l’absence de 9 élus inscrits sur les listes et 26 bulletins nuls.

Ramdane Bezza



Oran

Le Professeur Boubkeur nouveau sénateur



Le P/APW d’Oran, le professeur Boubkeur Mohamed, est le nouveau sénateur. Cet ancien chef de service de chirurgie générale à l’EHU d’Oran vient de décrocher un siège à la chambre haute. Le P/APW s’est présenté sous la bannière du FLN et a remporté le scrutin avec 288 voix face au candidat du RND, Zelmat Hicham, qui a obtenu 187 voix et celui de Hamas (9 voix). L’opération a enregistré 50 bulletins nuls. En 2017, il a conduit la liste du FLN APW pour les élections locales.

Amel Saher



SIDI BEL-ABBèS

Un indépendant remporte l’élection



A la surprise générale, c’est le candidat indépendant, M. Bourzig Abdelkader qui a été déclaré élu avec 359 voix sur les 729. La concurrence fut rude avec notamment le candidat du RND pour tenir en haleine l’assistance au moment où la candidate du FLN, un parti majoritaire pourtant avec environ 300 élus locaux n’a obtenu que 22 voix. L’élu avait sillonné le territoire de la wilaya pour rencontrer les élus locaux et entreprendre un travail de proximité. Le sénateur n’a pas caché sa joie à la fin du dépouillement pour s’engager à défendre les intérêts de la collectivité et à être constamment à l’écoute du citoyen. Toute une détermination était exprimée par cet élu pour accompagner la mutation de la wilaya.

A. B.