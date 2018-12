attaque terroriste dâ€™un bus de touristes en Ã©gypte : Lâ€™AlgÃ©rie condamne fermement

Le ministère des Affaires étrangères a condamné fermement, hier, l’attaque terroriste perpétrée, vendredi soir, contre un bus transportant des touristes, coûtant la vie à 4 personnes et faisant 11 blessés.

«Nous condamnons fermement l’attaque terroriste perpétrée, vendredi soir, contre un bus de touristes dans le quartier d’Al-Marioteya à Guizeh, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Au moment où nous nous inclinons à la mémoire des victimes de ce lâche acte de terrorisme, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et exprimons notre solidarité avec le gouvernement égyptien frère ainsi qu’au gouvernement de la République socialiste du Vietnam», a ajouté le porte-parole. «Nous réitérons également notre soutien à la République arabe d’Egypte face à la menace terroriste qui ne peut en aucun cas porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité et l’unité de son peuple, et nous relevons, ainsi, la nécessité de la conjugaison des efforts de la communauté internationale en vue d’œuvrer à l’éradication de ce phénomène aberrant».