Dans la LUCARNE : Ils reviennent Ã  la charge

La formation locale au niveau de la «balle ronde» a fait sensation en allant, à Doha, battre une équipe qatariote qui prépare la coupe d’Asie à partir du mois de janvier 2019 aux Emirats Arabes Unis. Mieux encore, elle aura face à elle dès le 9 du même mois le Liban, un adversaire se trouvant dans son groupe avec la Corée du Nord et l’Arabie Saoudite. C'est-à-dire pour ceux qui suivent de plus près le football asiatique, cette équipe est fin prête pour relever l’adversité. On ne peut pas dire, après sa défaite devant notre équipe nationale des locaux, qu’elle est faible. Ce serait vraiment «malhonnête» de l’affirmer, du fait que cette équipe du Golfe qui est entraînée par un Espagnol constitue vraiment un véritable «morceau», surtout qu’elle nourrit de sérieux espoirs pour réussir un très bon coup. Ce substrat ainsi montré, on peut dire que la victoire de nos capés, nés tous chez nous, ne souffre aucune contestation. Ce fut le résultat d’un travail et aussi de la présence de joueurs tous pétris de qualité. En sus, ils veulent tous se surpasser et prouver à tous qu’il y a de la qualité «intra muros». C’est déjà la première leçon à retenir. Il est vrai que certains, pour on ne sait quelles raisons, avaient montré cette équipe du Qatar comme un véritable «épouvantail» qui ne peut que faire «glacer» de «stupeur» n’importe quel adversaire. Certains voulaient vraiment que les joueurs du cru se fassent malmener comme jamais. Leurs vœux, faut-il le répéter, n’ont pas été exaucés. Manque de pot, et en raison de leurs médisances, ils ont vu tout dans leurs analyses, ou ce que l’on peut appeler comme tel, faux, inexact et loin de la réalité. Subitement, ceux qui ne cessaient, à longueur d’année, de «casser du sucre» sur le dos des joueurs du cru n’ont pas été enchantés par cette victoire pour le moins inattendue. Car ils s’attendaient tous à une «bérézina». Finalement, ce cas de figure n’a pas eu lieu et c’est ce qui leur avait fait très mal. Toutefois, comme ils viennent tout juste d’être «recyclés», ils s’adaptent à toutes les situations, mais aussi à tout environnement comme les «caméléons». C’est un peu leur «plat préféré». Pour ne pas «tomber du cheval» comme dirait un vieux adage, ils trouveront toujours une parade à ce scénario que personne parmi eux n’avait pu envisager, du fait que l’adversaire est on ne peut plus fort que nos locaux. Eh bien, dans les faits, les joueurs du championnat national, hormis deux d’entre eux qui évoluent dans deux clubs étrangers, ont relevé le défi. Une fois de plus, ils l’ont prouvé sur le beau stade d’El Khalifa de Doha. Ils ont été émerveillés par les facettes de jeu vues par quelques privilégiés, du fait que le match s’est joué presque à huis clos. C’est vraiment dommage du fait qu’on aurait aimé voir nos jeunes capés à l’œuvre. Selon les rares échos, ils ont été merveilleux en méritant amplement leur victoire sur un but de Bounedjah, l’ex-joueur de l’USM Oran, qui est passé par l’USMH, l’ES Sahel (Tunisie) et actuellement au Sadd el qatari. Ceux qui n’avaient pas les locaux dans leur cœur n’ont pas manqué, d’une façon quelque peu subtile, de minimiser leur succès. Ils ont d’abord critiqué l’équipe locale d’avoir voulu cacher sa stratégie en faisant jouer cette rencontre sans témoins. C'est-à-dire sans public. Mieux encore, au lieu de relever la très bonne prestation des Verts, ils ont attribué carrément le succès à Belmadi. Là, on ne dénigre pas Belmadi qui a montré ses capacités, mais le fait de dire que le succès revient seulement à Belmadi ne correspond pas à la réalité du déroulement du match. On a comme l’impression que les joueurs sur le terrain n’étaient que de «simples pantins» qu’on manipulait et animait par «télépathie». Ce n’est vraiment pas juste à l’égard de ces jeunes qui ont réussi brillamment à démentir tout ce que l’on dit sur le championnat national comme étant «faible». Certains ont même affirmé qu’ «il était inférieur au championnat du Bengladesh. Le subjectivisme a de beaux jours devant lui. Malgré la victoire et la bonne prestation de nos jeunôts, ils vous diront qu’il n’y a que quelques joueurs parmi eux qui méritent de jouer en EN A et participer à la prochaine CAN. De quel droit, ils sont en train de choisir à la place du coach national ? Il y a certains qui veulent empêcher le monde de tourner en rond selon la logique comprise par tous.

HAMID GHARBI