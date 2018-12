GRAND ANGLE : Coup dur

De nouveau l’Egypte fait face à une attaque terroriste menée contre des touristes vietnamiens. Trois d’entre eux et leur guide égyptien ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh. C’est la première attaque contre des touristes en Egypte depuis juillet 2017. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’Egypte, pays où le tourisme est un secteur clé pour l’économie, est déjà mise à mal depuis 2011. Plus encore, cette nouvelle attaque risque de réduire à néant les efforts déployés par les autorités pour redorer l’image du pays. Des efforts qui commençaient à porter leurs fruits puisque le tourisme a enregistré ces derniers mois un regain avec 8,2 millions de visiteurs en 2017, selon les chiffres officiels, bien que loin des 14,7 millions de visiteurs enregistrés en 2010, les autorités égyptiennes étaient prêtes à s’en contenter en attendant un retour à la normal. Mais c’était compter sans ce fléau qui a pour nom terrorisme. Dans un souci de minimiser l’impact de cette attaque, le Premier ministre égyptien a tenu à rappeler qu’«il n'y a pas un seul pays où il ne se produit pas d'attaque». Et d’ajouter qu’«aucun pays au monde ne peut garantir la sécurité à 100%». C’est pourquoi, selon lui l’éventualité que cette attaque se répète «à l'avenir» n’est pas exclue. Elle est même probable, tant que le terrorisme n’aura pas été définitivement éradiqué. Toutefois son «existence» ne menace pas uniquement l’Egypte. Tous les pays de la planète sont des cibles potentielles pour les différents groupes terroristes en activité. D’où la nécessité pour ces pays d’agir ensemble. Les défis, nombreux, qu’imposent la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sont désormais identifiés. Il y a lieu de citer, entre autres, l’indispensable mutualisation des efforts menés par la communauté internationale en raison de la disparité qui existe entre les moyens dont dispose chaque pays confronté à ce fléau. Il est aussi nécessaire d’améliorer de la coopération transfrontalière et la sécurisation des frontières pour empêcher la «libre circulation» des combattants. Mais il faut surtout s’armer de patience. Car l’éradication du terrorisme et de l’extrémisme violent est loin d’être une mince affaire. C’est un combat de longue haleine.

Nadia K.