Nouvelles manifestations antigouvernementales au Soudan : Lâ€™enlisement

La police soudanaise a tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines de fidèles qui ont manifesté dans plusieurs villes du Soudan, y compris à Khartoum, à la suite d'appels de groupes d'opposition à de nouvelles protestations antigouvernementales.

Depuis le 19 décembre, le pouvoir du général Omar el-Béchir est confronté à une vague de manifestations, parfois meurtrières, contre surtout le triplement du prix du pain en plein marasme économique. A Omdourman, ville jumelle de Khartoum, située sur la rive occidentale du Nil, des centaines de manifestants ont scandé «Liberté, Paix, Justice», avant l'intervention des forces anti- émeutes qui ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogènes, selon des témoins. La police a également fait usage de gaz lacrymogènes contre des manifestants à Port Soudan et Atbara, ville de l'Est du pays où a débuté le mouvement de contestation. Des photos publiées par des militants sur les réseaux sociaux montrent d'épaisses colonnes de fumée s'élevant de plusieurs quartiers de Khartoum, alors que les manifestants ont brûlé des poubelles et des pneus. Policiers et officiers des services de sécurité ont été déployés dans plusieurs secteurs de la capitale. Des militants et des groupes d'opposition ont appelé à manifester dans les jours à venir. Selon les autorités, 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation. La plupart des manifestants ont été tués lors d'»incidents liés au pillage», a affirmé le porte-parole du gouvernement, Boshara Juma. Dans ce climat de tension, deux experts de l'ONU ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade de la violence et aux informations faisant état de manifestants tués. «Le droit à la liberté de réunion pacifique est un élément inhérent aux démocraties», a déclaré Clément Nyaletsossi Voule, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association, dans un communiqué de presse. Il s'est dit profondément préoccupé par les informations faisant état de l'utilisation de balles réelles par les forces de sécurité gouvernementales. «Le gouvernement doit répondre aux griefs légitimes du peuple soudanais», a déclaré le rapporteur spécial. L'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'Homme au Soudan, Aristide Nononsi, a déclaré de son côté que le recours à la force meurtrière était inacceptable lors du contrôle des manifestations. «La dissidence doit être tolérée et non maîtrisée avec une force excessive pouvant entraîner la mort. J'exhorte les forces de sécurité soudanaises à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter l'escalade de la violence et à prendre des mesures immédiates pour protéger le droit à la vie des manifestants», a dit M. Nononsi dans le même communiqué de presse. Pour sa part, le SG de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé également les autorités soudanaises à enquêter sur la mort de plusieurs personnes à Khartoum et dans d'autres villes. L'ONG Amnesty International affirme que 37 manifestants ont été tués. M. Guterres «appelle au calme et à la retenue et demande aux autorités de mener une enquête approfondie sur les morts et la violence», selon un communiqué. Le patron de l'ONU «souligne la nécessité de garantir la liberté d'expression et de rassemblement pacifique».

R. I.