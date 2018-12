Lâ€™ENTREFILET : Le ciment

Longtemps reléguées à la dernière case de l’échiquier linguistique, les langues autochtones se voient consacrer une «Année internationale».

Aux quatre coins du monde, des peuples ont été étêtés de leur ciment civilisationnel, leurs langues séculaires. Sournoisement, les castes dirigeantes ont employé tous les moyens pour faire oublier aux peuples conquis ou asservis leurs racines et la langue de leurs ancêtres. Kabyles, Suquamishes ou Aborigènes ont été contraints par la force à baragouiner des langues étrangères pour s’intégrer ou être assimilés. A présent, l’humanité a compris que sans sa langue maternelle, un peuple est voué à la disparition et à la dénaturalisation, ce qui a engendré pendant des siècles un regain de tension entre groupes ethniques. L’UNESCO a enfin décidé de «fournir un forum mondial pour un débat constructif au cours duquel des orateurs de haut niveau aborderont de nouveaux paradigmes pour la sauvegarde, la promotion et l’accès aux connaissances et à l’information des utilisateurs des langues autochtones».

L’identité, valeur sûre et lien solide, ne sera plus considéré comme un folklore mais plutôt la colonne vertébrale qui lie chaque être humain à son arbre généalogique, matière de fierté et socle à toute volonté de développement.

K. M.