LittÃ©rature : Kateb Yacine revisitÃ© Ã  Annaba

L’auteur du roman Nedjma, Kateb Yacine, a été revisité mercredi et jeudi derniers à Annaba dans le cadre d’une rencontre littéraire consacrée à son parcours exceptionnel à l’initiative de la bibliothèque principale de la lecture publique Barkat-Slimane.

Ce rendez-vous culturel et littéraire a drainé des professeurs universitaires, des écrivains, des hommes de lettres ainsi que des étudiants dans la perspective de redécouvrir le romancier, le dramaturge et le metteur en scène algérien pour inciter les jeunes à la lecture et d’acquérir des connaissances nouvelles.

Intervenant lors de l’ouverture des travaux de cette manifestation culturelle, la directrice de la bibliothèque principale de la lecture publique, Saliha Nouacer, a d’emblée souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la promotion de la lecture en général et celle du roman en particulier.

Cette rencontre est loin d’être académique mais c’est un rendez-vous avec les lecteurs de Kateb Yacine, issus de différentes régions du pays, dans la perspective d’accorder une importance particulière aux écrivains et hommes de lettres qui ont marqué par leur empreinte la vie culturelle dans notre cher pays, a-t-elle ajouté. Onze conférences, dont une a été donnée par le directeur de la culture de wilaya, le poète Driss Boudiba et une autre par le professeur à l’université de Annaba et journaliste, Ahmed Cheniki, ont marqué les travaux de cette rencontre littéraire. S’exprimant à l’occasion, le docteur Ahmed Cheniki a porté des témoignages sur des rencontres avec Kateb Yacine. Ce dernier, a évoqué un petit peu ses débuts en littérature, notamment comment il a vécu les évènements des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, sa participation aux manifestations et son emprisonnement alors qu’il était, à l’époque, un collégien. Il a également évoqué les premiers textes de poésie dont le premier recueil a été édité à Annaba, intitulé Soliloque ainsi qu’une conférence consacrée à l’Emir Abdelkader et à l’indépendance de l’Algérie.

En un mot, il a retracé le parcours exceptionnel de l’auteur de Nedjma et le Polygone étoilé. Lors de la cérémonie d’ouverture de la rencontre littéraire, le wali de Annaba, Toufik Mezhoud, a honoré la descendante de Kateb Yacine.

Il s’agit de l’écrivaine Souad Soukal venue de la wilaya de Souk-Ahras. Le wali a aussi honoré les cinq premiers vainqueurs du prix du lectorat dénommé ‘‘Ouassini Laâradj 2018’’.

Il a été remporté par une étudiante d’Annaba qui a réussi à lire 90 romans durant l’année en cours. Par ailleurs, en marge de cette rencontre littéraire une exposition consacrée aux œuvres de Kateb Yacine a été inaugurée dans le hall de la bibliothèque principale de la lecture publique.

B. Guetmi