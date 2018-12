M. Abderrahmane Mebtoul, Ã©conomiste Ã  propos de la rÃ¨gle 51/49 : Ã©pargner les secteurs stratÃ©giques

La règle 51/49 devra-t-elle être universelle et applicable à tous les secteurs et projets? Invité hier de la Radio M, le Pr Abderrahmane Mebtoul a, de prime abord, recommandé un «bilan» pour évaluer cette règle régissant l’investissement étranger en Algérie, relevant qu’elle «ne devrait être imposée qu’aux secteurs stratégiques, une fois définis». Une idée que l’universitaire défend depuis des années. Dans ses différentes contributions, il n’a cessé de mettre l’accent sur la nécessité de laisser des marges de manœuvre.

La généralisation de cette règle à tous les secteurs, avait indiqué le Pr Mebtoul, constitue «un obstacle majeur aux investisseurs soucieux de s’implanter à moyen terme et de contribuer à la croissance réelle». A ce sujet, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a précisé, en novembre dernier, que «la règle 51/49 ne sera pas reconsidérée dans le projet de loi sur les hydrocarbures, en cours d'élaboration au niveau du ministère, particulièrement en ce qui concerne les champs et les grands projets à caractère de souveraineté nationale», ajoutant que «l'investissement dans les grands champs demeurera soumis à la règle 51/49 mais des mesures incitatives seront offertes à d'autres niveaux pour attirer des partenaires».

Dans un autre registre, le professeur Mebtoul a souligné que 80% du tissu économique algérien est composé de commerces et d’entreprises de services, alors que le secteur industriel, selon les chiffres de l’OMS de 2017, représente seulement 6% du produit intérieur brut. Quant au volet énergétique, l’expert souligne recommande à propos de la baisse des cours de pétrole de ne pas avoir une vision pessimiste, soulignant que «l’Algérie avec une bonne gouvernance pourra s’en sortir avec un baril à 60 dollars et sans puiser dans les réserves de change». Dans un entretien paru à American Herald Tribune paru en août dernier, l’économiste expliquait que ce défi est tributaire du triptyque : grande «rigueur budgétaire», meilleure «gouvernance» et «changement de cap» de la politique économique actuelle. Dans le cas contraire, affirmait-il, sentencieux, il en faudra à notre pays un baril à 100 dollars. Des atouts ? L’Algérie n’en manque pas.

L’universitaire cite, entre autres, un endettement faible, 20% du PIB, la dette extérieure étant à 2,5% du PIB et le secteur bancaire qui reste capitalisé. Abordant les efforts consentis pour échapper à la dépendance quasi totale aux hydrocarbures, l’expert cite, en premier lieu, le programme national en énergies renouvelables, visant à installer une capacité de 22.000 mégawatts, ainsi que l’économie de 9% d’énergie à l’horizon 2030. S’ajoutent d’autres atouts hors hydrocarbures et non des moindres. Le Pr Mebtoul cite, entre autres, les nouvelles technologies, l’agriculture, une activité industrielle importante mais nécessitant l’instauration d’une dynamique territoriale autour des centres techniques industriels. Toutefois, l’expert déplore la marginalité, pour le secteur privé, des exportations hors hydrocarbures.

Fouad Irnatene