DÃ©clarations fiscales en ligne : Le Portail Â«jibayaâ€™ticÂ» Ã  la disposition des contribuables

Les contribuables relevant des centres des impôts ayant intégré la plateforme du système d’information «jibaya’tic» pourront, désormais, souscrire leurs déclarations fiscales en ligne sur le portail des télé-déclarations.

C’est ce que vient d’annoncer la direction générale des Impôts sur son site. «Jibaya’tic» qui est un «espace privé et sécurisé», mis en place dans le sillage du programme de numérisation du service public offre aux contribuables une multitude de service, notamment, la souscription et l’envoi des déclarations fiscales en ligne, la consultation et l’impression des justificatifs «avis à payer», la consultation du calendrier annuel des obligations fiscales et du compte fiscal du contribuable. Cet espace est destiné ainsi à faciliter et à simplifier le devoir fiscal à travers l’accomplissement des procédures via le réseau Internet. Le système d’information dont l’accès reste «subordonné à une adhésion volontaire», est une solution informatique adoptée par l’administration fiscale dans le cadre d’un vaste chantier de modernisation prévoyant une refonte de sa structure et de son mode de fonctionnement. Ce processus de modernisation des procédures fiscales en cours de mise en œuvre par la direction générale des impôts vise l’amélioration de la qualité de la relation entre l’administration et le contribuable et une meilleure prise en charge des attentes des contribuables, notamment les opérateurs relevant de la direction des grandes entreprises. Le dispositif «Jibaya’tic» assure une meilleure traçabilité et une maîtrise des échanges avec l’administration fiscale, grâce à un suivi précis et régulier des déclarations envoyées sur la base d’un tableau de bord sur les opérations réalisées. Il y a lieu de rappeler que, les réformes initiées au début des années quatre-vingt-dix dans le cadre de la stratégie de modernisation de la gestion de ses services, l’administration fiscale avait mis en place un nouveau schéma organisationnel portant sur une nouvelle répartition de la population fiscale et sur le principe de l’interlocuteur fiscal unique pour chaque catégorie des contribuables. Dans cette optique, le directeur général des Impôts a récemment souligné la nécessité, pour l’administration fiscale, de se doter d’un «outil de gestion performant dans toutes les phases de l’impôt». Un objectif qui sera concrétisé «à travers l’acquisition d’un système d’information en cours d’implémentation» M. Mustapha Zikara a rappelé qu’une quinzaine de centres fonctionnent selon ce système, même si des contraintes en rapport avec l’apprentissage et à quelques imperfections de démarrage» persistent encore. Le DGI a annoncé, par la même occasion que le dispositif en question qui reste un «système très lourd devrait prendre une vitesse de croisière au courant de l’année 2019».

D. Akila