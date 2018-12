Campagne de vaccination des cheptels : Les marchÃ©s hebdomadaires de bÃ©tail fermÃ©s

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a ordonné la fermeture des marchés hebdomadaires de bétail pendant 30 jours et d’interdire le transport des bêtes à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la wilaya sans autorisation des services de l’abattoir, et ce, dans le but de protéger le bétail de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants.

Le département de Bouazghi a, en effet, dans une instruction adressée à tous les walis de la République ainsi qu’aux directeurs des services agricoles des wilayas, interdit l’organisation de marchés de bétail et ce, depuis mercredi dernier et jusqu’au 25 janvier 2019. Il faut souligner à ce titre que les services du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche entameront, en janvier prochain, une campagne de vaccination du cheptel pour faire face aux risques de propagation de l’épidémie de la peste des petits ruminants qui a ravagé des centaines de têtes d’ovins à travers 13 wilayas du pays.

Le docteur El Hachemi Kaddour Karim, directeur des services vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture, a précisé, hier, à la presse nationale, que l’Algérie a consacré une enveloppe de 400 millions de dinars pour l’acquisition du vaccin contre la «peste des petits ruminants». Le vétérinaire a tenu à rassurer également l’opinion publique que l’épidémie de la peste des moutons «n’est pas transmise à l’homme». «Je tiens à rassurer les citoyens quant à la qualité de la viande sur le marché qui est «propre à la consommation», a assuré le Dr El Hachemi. Et d’ajouter : «La peste des moutons ne représente aucun danger pour l’homme.» Le même responsable a souligné qu’en cas de doute sur la qualité de la viande, il y a lieu de contacter ou de consulter un vétérinaire. «On ne peut pas prendre le risque de consommer une viande sans avoir des conseils d’un vétérinaire», a-t-il précisé, tout en rappelant que l’opération de vaccination contre la fièvre aphteuse entamée par le ministère a touché un million de têtes de moutons, a indiqué ce responsable. Il convient de rappeler que des foyers épizootiques, en effet, ont été détectés dans différentes régions du pays, mettant ainsi en alerte maximale les éleveurs. Selon les services vétérinaires dépendant du ministère de l’Agriculture, les analyses des prélèvements effectués sur des ovins et des camelins malades ont confirmé qu’ils sont atteints de la peste des petits ruminants. Les premiers cas de la maladie ont été découverts à la fin du mois d’octobre dernier dans les wilayas de Tébessa, Béjaïa et Laghouat. Le virus semble avoir gagné aussi la wilaya de Djelfa où il s’est avéré que les bovins malades sont finalement touchés par cette pathologie et non pas par la fièvre aphteuse, comme soupçonné jusque-là.

Selon le rapport des services vétérinaires, environ 3.000 têtes d’ovins, soit 0,81 du cheptel national, est touché par ce dangereux virus qui n’a pas d’antidote. Le seul moyen de limiter les dégâts est d’isoler les bêtes touchées. Pour les camelins, les pertes sont plus importantes, puisque 8,89% du cheptel sont touchés. Au niveau local, un dispositif défensif et de surveillance contre la peste des petits ruminants (PPR) a été mis en place, notamment au niveau des wilayas frontalières. Le dispositif en question porte sur «la surveillance des marchés et des souks hebdomadaires». Le travail de sensibilisation à grande échelle concerne également, selon le ministère de l’Agriculture, tant les services vétérinaires que les autorités locales et les services sécuritaires, s’agissant là d’une zone frontalière. «Les éleveurs doivent jouer, dans ce sens, un grand rôle pour prévenir l’apparition de cette maladie», selon des responsables du ministère, qui ont tenu des rencontres de sensibilisation avec les responsables des wilayas frontalières, dont Naâma et El Bayadh.

Un appel a été, par ailleurs, lancé en direction de ces mêmes éleveurs pour se rapprocher des services vétérinaires de la wilaya où de plus amples renseignements leur seront prodigués. La PPR, précise-t-on, qui n’est pas transmissible à l’homme, cause de très grandes pertes parmi le cheptel atteint par le virus. «Au bout de six jours, l’ovin ou le caprin atteint meurt», souligne-t-on de sources vétérinaires. Il s’agit d’une maladie très contagieuse, fréquemment associée à une forte mortalité. Dans les pays où elle sévit, la PPR représente un frein important à l’amélioration de la productivité des moutons et des chèvres. Jusqu’à présent, le seul moyen de lutte contre cette pathologie est le vaccin hétérologue antipeste bovine.

Salima Ettouahria